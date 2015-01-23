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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 13:16 BJT

韩股业绩：起亚汽车第四季净利为4,360亿韩元，不及分析师预期

路透首尔1月23日 - 韩国起亚汽车 周五公布第四季净利下降54%，不及分析师预期，因卢布贬值使该公司在俄罗斯利润下滑；现代-起亚汽车品牌在俄罗斯市场排名第二。

起亚汽车公布，第四季净利为4,360亿韩元(合4.0210亿美元)，上年同期为9,490亿韩元，路透调查20位分析师的平均预估为7,940亿韩元。

去年起亚汽车股价累计跌7%，而韩国股市 整体下挫5%。(完)
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