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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 13:39 BJT

欧元汇率：兑美元触及11年新低，此前欧洲央行推出购债计划

路透新加坡1月23日 - 欧元兑美元周五触及11年新低，前一日欧洲央行推出购债计划后，欧元再度承压。

欧元兑美元在EBS交易平台上低见1.13145美元，为2003年9月以来最低。欧元兑美元 最新报1.1324美元，日内下跌0.4%。(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)
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