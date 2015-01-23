欧元汇率：兑美元触及11年新低，此前欧洲央行推出购债计划

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
路透新加坡1月23日 - 欧元兑美元周五触及11年新低，前一日欧洲央行推出购债计划后，欧元再度承压。
欧元兑美元在EBS交易平台上低见1.13145美元，为2003年9月以来最低。欧元兑美元 最新报1.1324美元，日内下跌0.4%。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选： http://tmsnrt.rs/2qyMp8A
路透巴黎5月12日 - 法国国家统计局周五发布的数据显示，法国今年第一季新增近50,000个就业岗位，为连续第七个季度录得就业增长。