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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 14:02 BJT

香港个股：和黄欲在收购西班牙电信旗下英国O2交易中释出少数股权

路透香港1月23日 - 和记黄埔 财务董事陆法兰(Frank Sixt)周五表示，该集团正在与私募股权投资公司等进行磋商，主旨是在其计划收购西班牙电信旗下英国分支O2交易中将释出少数股权。

今日稍早和记黄埔宣布，公司已同意与西班牙电信 进行独家洽商，向后者收购英国电讯营商O2 UK，意向价为现金92.5亿英镑。

陆法兰称，提供给少数股权伙伴的股权不会超过30%。

陆法兰对记者表示，这一交易将由60亿英镑银行贷款支应，尚待监管机构的批准。

他补充称，集团有理由相信该交易将获得欧洲监管部门的批准。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)
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