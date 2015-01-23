香港个股：和黄欲在收购西班牙电信旗下英国O2交易中释出少数股权

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
路透香港1月23日 - 和记黄埔 财务董事陆法兰(Frank Sixt)周五表示，该集团正在与私募股权投资公司等进行磋商，主旨是在其计划收购西班牙电信旗下英国分支O2交易中将释出少数股权。
今日稍早和记黄埔宣布，公司已同意与西班牙电信 进行独家洽商，向后者收购英国电讯营商O2 UK，意向价为现金92.5亿英镑。
陆法兰称，提供给少数股权伙伴的股权不会超过30%。
陆法兰对记者表示，这一交易将由60亿英镑银行贷款支应，尚待监管机构的批准。
他补充称，集团有理由相信该交易将获得欧洲监管部门的批准。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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路透巴黎5月12日 - 法国国家统计局周五发布的数据显示，法国今年第一季新增近50,000个就业岗位，为连续第七个季度录得就业增长。