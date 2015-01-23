更新版 1-路透专访：台湾劳动基金今年扩大海外股票投资，报酬率目标4.3%--局长

* 全球景气将缓步复苏，有利风险资产表现

* 将增加海外股票投资，持续投入“另类投资”

* 去年投报率达6.15%创历史次高，今年目标4.3% (新增相关说法及细节)

记者 董永年

路透台北1月23日 - 掌管台湾最大退休基金的劳动基金运用局周五表示，全球景气将维持缓步复苏，有利风险性资产表现，今年将增加海外股票的投资比重，并持续布局“另类投资”(alternative investments)，预计投资报酬率目标为4.3%。

劳动基金运用局局长黄肇熙在接受路透专访时并称，去年劳动基金投报率达6.15%，创下历史次高纪录，仅次于2009年的逾11%。而今年目标仍高于过往平均，2008年至2014的年平均投报率是3.52%。

“今年不好操作，但我们应付市场波动相当有经验。”他说。

掌有2兆6,821亿台币的黄肇熙指出，今年将略为提升风险性资产的配置，尤其是过去五年以来，海外股票投资报酬率高于台股，因此今年会将海外股票的投资比重，从18.7%提升至21.2%。近期已分别公告新增25.5亿美元及18亿美元的“全球高品质股票指数型”及“全球主权信用债券型”委外投资招标，以追求有别于传统指数的投资效益。

虽然拉高海外投资比重，但黄肇熙强调，这并不表示会降低对台湾股票的投资，今年仍会新增600亿台币，委托投信业者代为操作。

至于在包括全球不动产投资信托(REITs)、基础建设、私募基金、大宗物资等项目的“另类投资”方面，黄肇熙指出，今年将继续投入20亿美元，占整体投资比重从去年的3%拉高到6%，明年朝向10%的比例迈进。

劳动基金运用局将于2月17日成立满周年，统筹劳动部所辖各基金的投资运用业务，包括新、旧制劳工退休基金，以及劳保局管理的劳保基金、就业保险基金、积欠工资垫偿基金及职灾保护专款。

**景气将缓步复苏**

对于今年景气展望，黄肇熙认为，全球经济还是朝缓步复苏方向前进，尽管国际间出现诸多无法预期的变数。

黄肇熙指出，油价下跌将促进全球经济增长。美国复苏态势明显，但未来升息时程与频率仍将是市场关切重点；而欧洲虽存有通货紧缩与低成长威胁，但推出欧洲版的量化宽松政策后，将为金融市场带来正面效益。

台湾经济方面，他说，国家发展委员会已表示，受惠于油价下跌趋势，今年经济成长率预测值将有望上调，其中油价与美国景气复苏属正面因素，但仍不应轻忽日本宽松政策成效与希腊危机冲击欧洲经济等风险。

对于近期市场的波动，黄肇熙认为，全球化、跨资产且长期的布局，将是降低风险的良方。