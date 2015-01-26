港报社评：假货泛滥损国誉，反腐勿忘反奸商--信报1月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
马云作为“马年叱咤风云”的中国首富，如今应该感到脸上有点灼热，原因是国家工商总局清脆地给他掴了一巴掌，而且力度不可谓不重，受掴者脸皮如果不够厚的话，相信痛感久久不散。
国家工商总局公布2014年下半年的网络交易商品定向监测结果，显示全国网购的正货率不足60%，假货可说是无处不在。在内地芸芸网购平台之中，享负盛名甚至蜚声国际的淘宝网最容易买到假货，取样检验所得的假货率高达62.75%，正货率不足40%。换言之，网上消费者透过淘宝网购物，有50%以上的机会买到假货。
国家主席习近平上台以来，反贪反腐手起刀落，苍蝇老虎打个不停，“依法治国”看来并不是一句形同虚设的漂亮口号。既然如此，除了大大小小的贪官必须严拿法办之外，制售假货的奸商亦须绳之以法，否则无以提升大国崛起的国际形象。假货泛滥成灾的其中一个原因是官商勾结，只捉贪官是不能够彻底杜绝假货的，必须连奸商亦同时处理，治乱世用重典，才可收防微杜渐的阻吓作用。
内地部分二三线城市和乡镇的地方官员，舍不得“山寨货”企业的“经济贡献”，对假货生产采取只眼开只眼闭的态度；甚至有执法人员收取“保护费”以姑息养奸，助长了“山寨厂”遍地开花。是故，只有建立一整套严谨监察、厉行巡查、狠狠惩处的法规，并从中央部门到地方政府都认真严格地执行，铲除“打假”变“假打”，持之以恒地“依法治奸”，始有望洗脱“山寨王国”的污名。(A02)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率