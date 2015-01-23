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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 13:56 BJT

澳洲股市：收升1.5%创10周高位，欧洲央行刺激举措给予加持

路透悉尼1月23日 - 澳洲股市周五跳升至10周高位，对于欧洲央行意外大于预期的经济刺激计划，投资人欢欣鼓舞。

沙特国王阿布杜拉去世的消息，激励投资人买进能源股，因臆测新国王或将减轻全球石油供应过剩的问题。

澳股S&P/ASX 200指数 上涨81.9点，或1.5%，收报5,501.8点，为11月11日以来最高。本周升幅则达4%。

澳洲金融市场周一适逢假期休市。(完)
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