港报财经评论：希腊左翼联盟反枱未够班--信报1月27日

希腊左翼联盟反枱未够班/习广思

希腊大选结果出炉，反对党激进左翼联盟（Syriza）一如市场预期赢得大选，现总理萨马拉斯领导的执政党“新民主党”已承认败选。周一早市欧罗曾跌落1.11边，其后快速回升，至欧洲开市时已经收复失地，反映有不少沽空欧罗的投机者及对冲基金趁好消息兑现平仓离场，几日时间逾500点子的利润当然袋袋平安。另一避险货币瑞郎，投机者亦趁好消息出货，跌了1.5%。希腊政局变天，新政府需找同道中人结成执政联盟，其后与“三头马车”欧盟、IMF及欧洲央行商讨援助计划，倘若不幸“反枱”，才轮到债务违约及决定是否退出欧盟。不过，希腊70%选民的意愿是留在欧罗区，反映Syriza的理想不易实现。

Syriza赢得民众支持，一大原因是反对财政紧缩和经济改革方案。希腊早前为了获得2,400亿欧罗的救助，同意IMF和欧盟开出的条件，在国内实行财政紧缩政策，包括加税及大幅削减公务员职位与薪酬。几年下来，民众对这种勒紧裤头的日子已十分厌倦。2010年希腊接受首轮国际援助，当时希腊政府同意进行大规模财政改革，对庞大的政府架构大刀阔斧。过去5年，由关闭国营电视台到裁员、加税、冻结养老金计划以致禁止提前退休，令希腊从庞大财政赤字变成小量盈余。2009年，希腊财政赤字占GDP比例高达10.7%，去年已重新出现盈余，占GDP比重2.7%。

不过，代价是就业情况大幅恶化，5年前希腊失业率在12%上下；到2014年，失业率已倍升至26%，其中年轻人失业率更高达60%。除了就业情况，民众工资也节节倒退，去年希腊平均工资比前年减少12%，且持续下跌。除此之外，希腊债务也毫无改善。5年前希腊债务非常巨大，根据国际货币基金组织（IMF）公布的资料，2010年希腊净债务占国内生产总值130%左右。5年后的今日，该比例接近170%，原因之一是当地经济规模萎缩，比5年前约倒退了25%。简单的数学题，其实5年来希腊实质净债务是略为减少了，但占GDP比率反而大幅上升。投资研究公司G Plus Economics认为，希腊已经陷入债务陷阱，虽不至于像欠下大量卡数的债仔永无翻身之日，但长期省吃俭用，5年来都没有令债务减少，难免令民众感到沮丧。(B02)

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避险资产反高潮/苏子

目前市场的“正常思维”是，希腊左翼联盟成功赢得大选后，希腊将会退出欧罗区，结果将会导致一众避险资产备受追捧而急升。至于身处“风眼”的欧罗，则会被市场继续大举抛售，因此兑美元将会跌破1.10美元心理关口！结果呢？周日的希腊大选左翼真的赢了！可惜市场所期待的避险资产急升，以及欧罗汇价进一步暴泻情况却并未出现！而两大被视为最有被继续追捧价值的避险资产──瑞郎及黄金却出现逆转性的回落。

美元兑瑞郎已经突破近日0.8837瑞郎的反覆区顶部阻力，暂时最高曾见0.8926瑞郎水平，破位后的即市升势看来仍有余未尽；稍后一旦顺利升至10天平均线阻力及0.90瑞郎心理关口以上波动及收市，预料汇价随后将有极高机会进一步升破下一级的0.9132瑞郎重要关键阻力位，从而挑战本月15日高低波幅的76.4%调整目标。至于金价在昨晚美国入市前夕，更已跌破上周四的1,279.35美元的重要低位支持，暂时最低曾见1,277.10美元水平，此低位已较上周四的1,307.60美元高位显着回落逾30美元或2.3%。由于上周金价未能顺势突破周线一目均衡图云雾区的1,308美元顶部阻力及100周平均线阻力并高收，配合昨天亚洲入市后，亦未能借助希腊已有极高机会退出欧罗区的利好消息重上1,300美元心理关口以上，反而更呈现愈跌愈有的情况来看，担心若昨晚金价进一步下跌并在10天平均线支持以下收市。

预料金价近期因避险情绪及止蚀买盘所触发的上升浪或正式告一段落，稍后预料会回落至本月2日的1167.20低位升至上周四的1307.60高位的50%及61.8%调整目标。昨天亚洲市欧罗兑美元在市场一片看淡声中仅微破上周的1.1113美元低位16点子，当触及1.1097美元水平便成功止跌回升，更已自此低位大幅回升至1.1262美元高位。短线而言，欧罗兑美元若能升至1.1290/1.1330美元的重要即市阻力区以上收市，预料已于昨天亚洲市找到短期重要底部，稍后将会进一步上试至1.16/1.17美元区域。(B12)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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