重发-港报财经评论：南车时代中兴受惠走出去政策--经济日报1月27日

(重发以删去标题赘字)

南车时代中兴受惠走出去政策/林瑞芬

恒指昨升0.2%，收报24,909，国指跌0.3%至12,228，大市成交额837.6亿港元。希腊左翼胜选，增加脱离欧元区风险，大大抵销欧洲央行豪花1万亿欧元量宽的利好因素。港股再升空间，还看上证指数可否力争上游，勇破3,450并守稳其上，昨收3,383，升0.9%，于高位阻力前争持。

面对先后有美国、日本及欧洲开动印钞机印银纸，中国积极推动“走出去”战略，推动实体经济发展。2014年，中国实现全行业对外投资1,160亿美元，如果加上第三地融资再投资，对外投资规模应该在1,400亿美元左右，比中国利用外资还高出200亿美元。意味去年中国实际对外投资已经超过利用外资的规模，已经成为资本的净输出国。中国对外投资的高速增长，主要是中国企业发展到一定阶段必须走向国际化，方能转化为内部增长的动力。中国这只转型牛，未来前景还未可看低，只是过程有颠簸，投资者需要理解，需要耐性及信心。目前最有技术能力向外走的是高铁产业，中国北车 及中国南车 进行重组，启示获中国高度重视，并为走出去作好准备。

不过，由于南北车股价已急升不少，最新按摩根士丹利发表的报告显示，南车目标价纵由9.3升至9.8港元，与现价9.96港元相当接近。同样，大摩对北车的目标价看10.8港元，与昨收10.44港元相差不大。至于南车时代电气 目标看47.6港元，现价已42.5港元，短期水位不多。除非参考更为乐观的预期，如高盛近期报告看南车时代目标为57.5港元及看南车为12.3港元，又或者参考汇丰环球证券首选南车时代，目标价看53.2港元，并分别给予南车及北车目标价为12.6港元及13.9港元。不然，现水平难以毫无保留地重注。三股而言，南车及北车的合并手续仍在进行，协同效应未能短时间摸清。论确定性，认同首选南车时代更佳，配合技术而言，该股在前于34.85至45港元呈上升裂口，只要股价不失守39.9港元，当接近支持可作小注收集，目标53港元水平，止蚀35港元。走出去的国企中，看好的还有通信设备商中兴通讯 。集团在移动通信领域有多年的技术积累，国内只有华为可以匹敌。(B05)

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人民币油价俱跌，航运喜事成双/余少文

人民币去年第一季贬值后，去年11月再次下跌，近日贬值速度加快，似乎人民币未来一段日子仍要跌，加上油价下跌因素，航运股在目前市况，有望突围。中国内地股市昨日反覆向好，深市则受惠深港通消息而升约2.2%，沪市也在尾市前止跌回升，全日升逾0.9%。国企指数受惠A股向好而先低后高，虽然全日只跌31点或0.3%，收报12,228点，但全日高低波幅不足112点，成交额134亿港元，仍有逾33%主板H股逆市上升；至于红筹指数跌36点或0.8%，收报4,586点，成交额51亿港元。

随着农历年将至，市场焦点会放在流动性身上，除了流动性因素外，原来人民币去年12月开始再贬值，一个月内已收复5月回升约75%失地，然后调整一个月后，最近两周又反弹，以美元兑人民币来看，去年5月1日1美元兑6.2598人民币，人民币升至10月底的6.1114人民币，六个月上升1.6%。到昨日，1美元兑人民币为6.2556人民币，已接近去年高位，相信在领导人默许下，短期有机升破去年高位，回到2012年水平。其实，人民币去年1至4月贬值，中国内地期内进出口贸易额跌0.5%至1.3万亿美元，似乎人民币贬值对贸易没有带来太大影响，但中国内地2013年首四个月贸易数字出现“水份”，故2013年数字偏高而未能反映贸易活动有否受惠人民币贬值，但至少较2012年同期升逾13%。

由于中国明确指出要扶持贸易，故去年人民币贬值后，5月的回升只是反弹，并没有形成新一轮升值，所以人民币过去一个多月下跌，相信一浪低于一浪会形成，人民币贬值可以推动中国内地出口。只是大宗商品价格下跌，如油价低处未算低，或多或少会是影响贸易金额。当然人民币升值，最受惠行业一定是航空，因为汇兑收益上升，也是近年支撑航空股业绩没有受油价上升拖累的主要原因。故去年5月人民币回升，再加上国际油价出现50%跌幅，令航空股股价“再度起飞”，并升越2013年高位。即使人民币过去一多月下跌，但无阻航空股继续向上飞，或反映油价急跌可抵销汇兑收益下跌或亏损。(B07)

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