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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 17:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月23日

路透伦敦1月23日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           235,150            +9,775
    锡            11,990               +15
    铅           215,100              -425
    锌           645,775            -3,625
    铝         4,086,175            -8,800
    镍           423,036            +1,194
    铝合金        26,500              持平
    NASAA         80,420               -80
    
    注：NASAA为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据         库存分布             品种      库存数据          库存分布
 种                                                                     
 铜   MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅        MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡        MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金    MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA     MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 白云; 审校 王兴亚)
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