重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(1月19日-23日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--《焦点》中国2014年经济增长7.4%符合新常态，今年政策宽松不会缺席

中国周二公布的经济数据可谓不喜亦不悲，2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。在经济步入“提质减速”新常态的同时，今年经济下行压力也指向财政和货币政策仍有余地，宽松不会缺席。

--达沃斯论坛：中国经济2015年仍面临下行压力，但不会硬着陆--总理

中国总理李克强周三表示，中国经济增长放缓反映了世界经济形势，并承诺将继续推动促进增长的重大改革。

--达沃斯论坛：中国央行行长称应保持政策稳定，尽管一些城市房价下降

中国人民银行行长周小川周三表示，尽管中国一些城市的房价下降，但中国央行应该保持货币政策稳定性，因为房地产市场不存在严重的全国性问题。

--中国财政：今年起编制三年滚动预算，地方政府不得新设偿债准备金

中国政府对钱袋子的监管越来越紧。国务院办公厅周三发布通知，明确从2015年起各级财政开始编制三年滚动预算，地方各级政府不得新设各种形式的偿债准备金；确需偿债的，一律编制三年滚动预算并分年度纳入预算安排。

--中国数据：1月汇丰制造业PMI初值微升但仍处萎缩区间，政策仍需放松

产出和新订单指数改善，带动1月汇丰中国制造业PMI初值微升，但仍处于50这一荣枯分水岭下方，显示中国经济增长仍面临压力；而投入价格降至近六年低位也印证内需疲弱，通缩阴影挥之不去。

--路透专访：今年中国经济宜"保7争7.5%"，货币政策是关键--发改委专家

中国经济2014年增速创24年低点。中国国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪认为，目前中国经济还是寒意未除，从趋势上看仍将下行，全年要实现国内生产总值（GDP）“保7争7.5%”的关键是货币政策松动。

--专家观点：中国“十三五”经济增长目标宜定为6.8%--国经中心

中国国际经济交流中心咨询研究部副部长王军建议，中国“十三五”（2016-2020年）经济增长目标宜定为6.8%，这一数值应当被看作是调控的中线，而非“底线”或“下限”。这样的发展速度可做到“可进可退、可攻可守”。

--中国经济：今后几年对外投资增速将高于FDI，今年外贸平稳--商务部

随着中国对外投资高速增长，双向投资去年首次接近平衡，中国商务部周三表示，预计今后几年对外投资增速将高于吸引外资（FDI）增速，今年外贸进出口料适度平稳增长。

--中国外汇：未来经常项目仍基本平衡，跨境资本双向波动加大--外管局

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周四称，未来中国仍保持对国际资本尤其是中长期资本的吸引力，但亦面临不确定因素，总体看将继续呈现“经常项目收支基本平衡、跨境资本流动双向波动”的国际收支格局。

--《综述》中国废除养老金“双轨制”，迈出收入分配公平一大步

中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余，中国人力资源和社会保障部副部长胡晓义明确表态不会。

--路透调查：中国2015年经济增长料进一步放缓，央行有可能降息

一项路透调查显示，今年中国经济增长率可能进一步下降，受新增信贷低迷、房地产市场下滑以及全球需求疲软的制约。 ========================================================================== 【金融/证券/保险】

--《分析》中国央行重启逆回购宽松力度加码，降准时机料再延后

在时隔约一年后，中国央行周四公开市场意外打破近两个月空窗期的平静，重启了逆回购操作。考虑到MLF(中期借贷便利)等创新工具一直在使用，逆回购重启无疑提升了结构性宽松的力度。

--中国央行：进行3,195亿元中期借贷便利，利率与上次操作相同

中国央行周三晚间表示于近日续做了中期借贷便利（MLF）2,695亿元人民币，并新增500亿元，利率与去年10月份操作相同。

--中国金融：结汇意愿低令12月外占减逾千亿，低增或下滑势头料延续

中国央行公布的全部金融机构外汇占款在2014年12月减少1,184亿元人民币，增量为2007年12月以来的七年低点，与去年第四季度外汇储备缩水趋势一致。境内结汇意愿较低是外占减少的主因，预计2015年外汇占款低增或下滑的势头仍会持续。

--《焦点》中国证监会整顿券商两融业务，大盘受惊证券股遭踩踏

中国证监会上周五宣布多家券商因融资融券业务违规而受罚，无疑给本轮“杠杆牛市”浇上一盆冷水。周一A股大盘早盘暴跌逾6%，券商保险等前期领涨板块大面积跌停。

--中国证券：证监会出言安抚市场，称处罚违规券商并非打压股市

上周五中国证监会处罚12家融资融券业务违规的券商等消息，令周一A股暴跌。周一晚间证监会网站刊登相关解释，意在安抚市场情绪。证监会新闻发言人邓舸表示，处罚违规券商被市场解读为打压股市，这与事实不符，市场不应对此做过度解读。

--《热点聚焦》瑞郎脱欧引巨震，中国炒家被逼“上天台”

瑞郎“脱欧”掀起的外汇市场海啸让中国地下外汇炒家经历着血与火的洗礼。而对迟迟未推出外汇保证金业务的中国来说，是否会就此因噎废食，再度成为市场的关注点。

--中港证券：证监会主席称将推动内地与香港两地基金互认及跨境投资便利化

中国证监会主席肖钢周一表示，今年将进一步推动内地与香港两地基金互认，完善QFII和RQFII以及QDII制度，使跨境投资更加便利化，支持推动两地跨境财富管理业务发展，并将进一步简化审批内地企业海外上市程序。

--中国金融：银监会机构改革欲加大民营银行监管力度，首次表态监管网贷

中国银监会周二表示，将对自身监管框架进行调整，加大对民营银行和信托公司的监管力度，并明确将网贷纳入监管框架。

--中国证券：证监会将推动深港通，推动A股纳入MSCI等国际指数--官员

中国证监会国际合作部主任祁斌表示，证监会将稳步推进资本市场对外开放，深化沪港通机制，推动深港通；理顺资金双向投资机制，全面深化各种制度对接；推动A股市场纳入MSCI(明晟)和FTSE等国际指数。

--中港证券：研究扩大沪港通投资范围，或伸延至ETF、债券等--上交所官员

上海证券交易所总经理黄红元周二称，中港两地交易所正在研究扩大沪港通的投资范围，可能从股票扩展至ETF（交易所买卖基金）、债券等，亦考虑港股通下内地投资者的融资融券实施方案。

--中港证券：港交所CEO预期＂深港通＂可于今年落实

香港交易及结算所行政总裁(CEO)李小加周二表示，预期＂深港通＂可于今年内落实,＂（深港通）应该会在今年，如果今年没开通我会感到失望。＂

--中国证券：去年120家券商净利润965.54亿元，基本实现全盈利--证券业协会

中国证券业协会周二公布数据显示，2014年120家证券公司119家实现盈利。证券公司未经审计财务报表显示，全年实现净利润965.54亿元人民币，营业收入2,602.84亿元，代理买卖证券业务净收入和证券投资收益（含公允价值变动）仍占大头。

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--中国钢铁：2014年粗钢产量创纪录高位，但增速创30多年来最慢

全球最大钢铁生产国--中国2014的粗钢产量创30多年来最小增幅，此间经济增长降温抑制了需求，而且政府采取措施解决产能过剩和污染问题。

--中国钢铁：2014年粗钢表观消费量下跌3.4%，今年仍供大于求--中钢协

中国钢铁工业协会周四称，2014年中国粗钢表观消费量同比下跌3.4%至7.38亿吨。今年受钢铁产能过剩影响，钢材市场供大于求局面短期内难以扭转，钢材价格难以大幅回升。

--中国企业：绿地集团去年经营收入达4,021亿元，今年目标增逾一成

中国大型房地产企业--绿地集团周三稍晚宣布，去年全年实现业务经营收入达4,021亿元人民币，较上年增长22%，而今年公司经营目标为4,500亿元，同比增速略超一成。

--中港个股：中兴通讯去年净利增近一倍，因国内4G和国际手机业务增长

中国大型通讯设备生产商--中兴通讯周二公布2014年业绩快报，去年实现净利26.36亿元人民币，同比增长94.17%，因国内4G系统业务和国际手机业务规模持续增长，这亦符合公司在去年三季报中25-28亿元的预期。

--香港新股：联想控股计划今年下半年IPO集资高至30亿美元--IFR

汤森路透旗下刊物IFR周一引述知情人士报导称，全球最大个人电脑生产商联想集团的母公司联想控股计划于今年下半年在香港首次公开发售（IPO），集资高至30亿美元。

--中国企业：万达集团去年营收增三成，未来服务业收入利润将超房地产

中国大型地产及商业集团--万达集团去年营收增三成，为连续九年保持环比30%以上增长。同时万达集团将推进业务转型，企业将成为服务业为主的企业，未来公司的服务业收入和利润将超过房地产业务。

--路透专访：中国一嗨租车料未来2-3年保持50%增速，专车新政带来机会