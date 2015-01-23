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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 14:25 BJT

新兴汇市：欧洲央行刺激计划推动多数亚币上扬，兑欧元触及数年高点

亚洲     当日  今年以来  2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            118.41    118.50   +0.08   +1.06    119.66
    坡元            1.3391    1.3395   +0.03   -0.98    1.3260
    台币          31.312    31.510   +0.63   +1.30    31.718
    韩元           1082.91   1084.90   +0.18   +1.51   1099.30
    泰铢             32.60     32.60   +0.00   +0.92     32.90
    菲律宾披索       44.14     44.32   +0.41   +1.31     44.72
    印尼卢比      12475.00  12485.00   +0.08   -0.76  12380.00
    印度卢比       61.48     61.70   +0.36   +2.52     63.03
    马币            3.6075    3.6015   -0.17   -3.08    3.4965
    人民币          6.2245    6.2095   -0.24   -0.33    6.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 蔡美珍/艾茂林)
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