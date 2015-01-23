台湾股市：欧版QE推升指数大涨创19周高位，下周企图挑战前波高点

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
路透台北1月23日 - 台湾股市周五连续第五个交易日收涨，续创19周收盘高位，表现优于其他亚股。分析师指出，受惠于欧洲央行量化宽松(QE)规模超乎预期，推升台股指数持续向上攻坚，带量突破高档震荡区间，下周企图挑战前波盘中高位。
台湾加权指数 收涨1.08%或101.43点，报9,470.94点，前高为2014年9月1日的9,513.06点；成交初值 为1,187.61亿台币，上交易日修正后为990.05亿。
元富投顾一不愿具名分析师表示，欧版QE购债规模大于市场预期，带动亚洲股市全线上涨，台股在外资买盘挹注下表现优于其他亚股，大型权值股台积电 及股王大立光 股价连袂创高，激励指数续攀高位，挑战前波盘中高位9,593点的气氛浓厚。
〞接下来就要看外资脸色，外资就是看国际盘的状况。〞他说。
他并指出，今日除了台积电、大立光股价表现亮眼外，金融股也是推升指数攻高的另一项助力，主因金融五法昨日三读通过，至于下周盘势仍要回归美股动态，留意美国超级财报周重量级个股表现。
他预估，下周台股主要交投区间暂看在9,300-9,593点间。
台湾金管会主委曾铭宗表示，周四立法院三读通过五项金融法案，其中通过国际保险业务分公司(OIU)条例，开放境外要保人可以外币收付保单业务，包含陆客在内。
近日外资接连大买台股作多心态浓厚，证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股大幅买超119.35亿台币,连续四个交易日买超共计466.42亿台币；上交易日为买超172.23亿台币。
美国股市周四上涨，标普500指数和Nasdaq指数升至去年收盘水准之上，受助于欧洲央行公布的刺激计划规模超出预期。 欧洲央行宣布，将自今年3月至明年9月每月购买600亿欧元债券。
本地时间14:16时，亚洲主要股市全线走高，其中以港股 的1.12%涨幅最大，台股紧追在后，日股 则以1.05%涨幅位居第三，至于沪综指 则是小涨0.5%。（完）
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16