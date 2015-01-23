台湾股市：欧版QE推升指数大涨创19周高位，下周企图挑战前波高点

路透台北1月23日 - 台湾股市周五连续第五个交易日收涨，续创19周收盘高位，表现优于其他亚股。分析师指出，受惠于欧洲央行量化宽松(QE)规模超乎预期，推升台股指数持续向上攻坚，带量突破高档震荡区间，下周企图挑战前波盘中高位。

台湾加权指数 收涨1.08%或101.43点，报9,470.94点，前高为2014年9月1日的9,513.06点；成交初值 为1,187.61亿台币，上交易日修正后为990.05亿。

元富投顾一不愿具名分析师表示，欧版QE购债规模大于市场预期，带动亚洲股市全线上涨，台股在外资买盘挹注下表现优于其他亚股，大型权值股台积电 及股王大立光 股价连袂创高，激励指数续攀高位，挑战前波盘中高位9,593点的气氛浓厚。

〞接下来就要看外资脸色，外资就是看国际盘的状况。〞他说。

他并指出，今日除了台积电、大立光股价表现亮眼外，金融股也是推升指数攻高的另一项助力，主因金融五法昨日三读通过，至于下周盘势仍要回归美股动态，留意美国超级财报周重量级个股表现。

他预估，下周台股主要交投区间暂看在9,300-9,593点间。

台湾金管会主委曾铭宗表示，周四立法院三读通过五项金融法案，其中通过国际保险业务分公司(OIU)条例，开放境外要保人可以外币收付保单业务，包含陆客在内。

近日外资接连大买台股作多心态浓厚，证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股大幅买超119.35亿台币,连续四个交易日买超共计466.42亿台币；上交易日为买超172.23亿台币。

美国股市周四上涨，标普500指数和Nasdaq指数升至去年收盘水准之上，受助于欧洲央行公布的刺激计划规模超出预期。 欧洲央行宣布，将自今年3月至明年9月每月购买600亿欧元债券。