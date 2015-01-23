欧元区经济：QE计划的风险分担问题得到了很好的解决--ECB诺沃特尼

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
路透维也纳1月23日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五表示，如何分担欧洲央行资产购买计划风险的问题引发了激烈讨论，但最终获得了令人满意的解决。
“我还认为，必须留意到欧洲央行的风险分担方案没有让谁不满，”他对奥地利电台ORF表示，但指出欧洲央行将直接购买一些国家公债，还有一些债券是通过欧洲投资银行等相对安全的金融机构来买入。
“只有这一点引起了激烈争论，但还是得到了很好的解决，”他说，并重申其立场，即他认为量化宽松(QE)计划可能过早启动，该计划的规模意味着随之而来的风险“不小”。(完)
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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路透巴黎5月12日 - 法国国家统计局周五发布的数据显示，法国今年第一季新增近50,000个就业岗位，为连续第七个季度录得就业增长。