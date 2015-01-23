版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 15:03 BJT

欧元区经济：QE计划的风险分担问题得到了很好的解决--ECB诺沃特尼

路透维也纳1月23日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五表示，如何分担欧洲央行资产购买计划风险的问题引发了激烈讨论，但最终获得了令人满意的解决。

“我还认为，必须留意到欧洲央行的风险分担方案没有让谁不满，”他对奥地利电台ORF表示，但指出欧洲央行将直接购买一些国家公债，还有一些债券是通过欧洲投资银行等相对安全的金融机构来买入。

“只有这一点引起了激烈争论，但还是得到了很好的解决，”他说，并重申其立场，即他认为量化宽松(QE)计划可能过早启动，该计划的规模意味着随之而来的风险“不小”。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐