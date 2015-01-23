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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 14:28 BJT

日本股市：日经指数创近一个月最高收位，ECB刺激举措提振人气

路透东京1月23日 - 日本股市日经指数周五升至近一个月高位，此前
欧洲央行(ECB)推出购债计划以帮助复兴欧元区经济并抵御通缩，提振了
投资者的风险胃纳。
    
    日经指数 收高1.1%至17,511.75点，创12月29日以来最高收盘
位。
    
    日经指数周线上扬3.8%。
    
    东证股价指数 上涨1.0%至1,403.22点；JPX日经400指数<.JPX
NK400>升0.9&至12,749.04点。(完)
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