版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 23日 星期五 14:29 BJT

标题新闻：瑞银集团(UBS)称，旗下交易业务并未因为瑞士央行上周弃守汇价限制而蒙受损失

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐