台湾央行：共发行3,568.5亿台币存单，发行余额减3亿

路透台北1月23日 - 台湾央行周五公布，共发行3,568.5亿台币存单，与今日存单到期金额3,571.5亿台币相较，存单发行余额减3亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

12天期 0.60 3,518.5

91天期 0.93 45.0

182天期 1.05 5.0

央行上日共发行3,132.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,862.6亿台币。