台湾央行：共发行3,568.5亿台币存单，发行余额减3亿

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
路透台北1月23日 - 台湾央行周五公布，共发行3,568.5亿台币存单，与今日存单到期金额3,571.5亿台币相较，存单发行余额减3亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
12天期 0.60 3,518.5
91天期 0.93 45.0
182天期 1.05 5.0
央行上日共发行3,132.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,862.6亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为49亿台币，累积超额准备为1,717亿台币、加计前期1%的超额准备为3,846亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠