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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 16:37 BJT

台湾央行：共发行3,568.5亿台币存单，发行余额减3亿

路透台北1月23日 - 台湾央行周五公布，共发行3,568.5亿台币存单，与今日存单到期金额3,571.5亿台币相较，存单发行余额减3亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

12天期 0.60 3,518.5

91天期 0.93 45.0

182天期 1.05 5.0

央行上日共发行3,132.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,862.6亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为49亿台币，累积超额准备为1,717亿台币、加计前期1%的超额准备为3,846亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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