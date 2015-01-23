欧元区经济：欧央行购债计划有助提振经济，但仍需继续改革--IMF总裁

路透巴黎1月23日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示，欧洲央行(ECB)的大规模购债计划应能帮助提振欧元区经济，但这还不够；她敦促各国政府施行结构性改革。

“(购债计划)应能有所帮助，可单凭该计划还不足以重振欧洲经济并促进增长，”拉加德谈及欧洲央行周四的政策决定时称。“我们需要实施深度的结构改革以帮助提升竞争力。”

“它是否有效，我们将拭目以待，”拉加德在法国第二电视台被问及欧洲央行的计划时称。“信心是关键。”