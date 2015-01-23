欧元区经济：欧央行购债计划有助提振经济，但仍需继续改革--IMF总裁

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
路透巴黎1月23日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示，欧洲央行(ECB)的大规模购债计划应能帮助提振欧元区经济，但这还不够；她敦促各国政府施行结构性改革。
“(购债计划)应能有所帮助，可单凭该计划还不足以重振欧洲经济并促进增长，”拉加德谈及欧洲央行周四的政策决定时称。“我们需要实施深度的结构改革以帮助提升竞争力。”
“它是否有效，我们将拭目以待，”拉加德在法国第二电视台被问及欧洲央行的计划时称。“信心是关键。”
她并补充道，“现在还存在通胀十分疲弱甚至滑入通缩的严重风险，欧洲央行正采取应对措施。”(完)
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠