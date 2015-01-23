基金观点：中国A股震荡上行格局不变，不排除迈向更高水平--上投摩根

路透香港1月23日 - 上投摩根基金公司称，中国A股震荡上行格局未变，不排除指数于年内迈向4,000点水平，而市场焦点重新回到成长股身上。

沪综指 周一重挫逾7%后随即收复失地，周五连续第四日收涨。上投摩根研究部总监王炫近日接受路透访问时指出，A股在2012-13年筑底后处于震荡上行过程，这个方向没有改变，只是在经济下行时期投资者对资金面非常敏感，导致周一的恐慌性抛售。

“此前的股市很大程度上由融资融券资金推动，最近融资融券稍为降温，后市可望平缓下来，大家的焦点将回到长期投资价值。”他说。

他并指出，今年在3,000点上方难再大涨五成，但公募基金在跌市中趁低吸纳，将取得更好表现。

上投摩根此前给出2015年底沪综指目标3,500点，现已基本实现。王炫说，“随着中国减息以及沪港通推出后更多海外投资者参与，A股已充分被激发起来，不排除会升至4,000点的水平。”

A股的波动性大，与散户占比高达八成有关，故外界形容为“大妈行情”。不过王炫指出，这些散户并非真正“大妈”，很多是产业投资者、企业家等拥有雄厚实力的个人投资者，亦即所谓的“高净值人士”（富裕人士），相对来说有相当的专业性。

他认为，A股的估值水平仍然偏低，非金融股的市盈率17-18倍，仍具吸引力，很多企业还没释放潜力，尤其是国企改革之下，企业的成效考核要撇开社会责任，且以改善或追求利润为目标，政府又鼓励重组合并以及实行混合所有制，相信有一部分国企即将变身成长股。

“国企改革涉及范围很广，由央企、省国资委到地方，现在走得比较前的区域有广州、贵州、安徽,...很难说具体看好哪些板块，需要细心观察改革进度。”他说。

上投摩根将继续专注于成长股，包括新兴产业和消费服务行业，例如电讯-媒体-科技、健康护理、新服务、教育、体育产业等，这些企业每年收入和盈利增幅达20-30%，且能保持好于同业平均增速。（完）