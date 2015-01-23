欧元债市：意大利及西班牙10年券收益率创纪录新低，受QE计划推动

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
路透伦敦1月23日 - 意大利、西班牙和比利时10年期公债收益率在周五跌至纪录新低，上日欧洲央行(ECB)推出了印钞购买公债的计划。
西班牙10年期公债收益率 最低跌至1.391%，意大利10年期公债收益率 降至1.548%，比利时10年期公债收益率 下滑到0.579%。
德债期货 上涨20个跳动点，报157.94。德国10年期公债收益率 接近纪录低点，报约0.40%。（完）
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦 审校 蔡美珍)
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠