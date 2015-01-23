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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 15:29 BJT

欧元债市：意大利及西班牙10年券收益率创纪录新低，受QE计划推动

路透伦敦1月23日 - 意大利、西班牙和比利时10年期公债收益率在周五跌至纪录新低，上日欧洲央行(ECB)推出了印钞购买公债的计划。

西班牙10年期公债收益率 最低跌至1.391%，意大利10年期公债收益率 降至1.548%，比利时10年期公债收益率 下滑到0.579%。

德债期货 上涨20个跳动点，报157.94。德国10年期公债收益率 接近纪录低点，报约0.40%。（完）

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