路透调查：印度2015/16财年经济增长预测略下修，尽管央行降息

印度最近两年经历了25年来最慢的经济增长期，增长率不到5%。目前经济成长仍太缓慢，不足以创造充足就业岗位，来匹配规模日益壮大的劳动力大军。

路透调查中值显示，印度经济本季和下一季料分别增长5.8%和6.0%。

“政策放松应有助于未来18个月左右经济加快增长。此外，还有油价下跌的提振，以及低油价对支出的利好影响，”Capital Economics的印度经济分析师Shilan Shah说。

最新调查显示，消费者物价本财年和下财年料分别上涨6.5%和6.0%，远低于10月调查预估的7.5%和7.0%。

印度央行总裁拉詹上周表示，若数据继续证实通胀下滑风险，则可能出台更多宽松政策。经济分析师们认为，这是央行肯定会进一步放松政策的讯号。

所有受访分析师均预测印度将在7月前降息，20位分析师中有九位预测央行最早在2月3日的政策评估会议上降息。目前印度的附买回利率为7.75%。(完)