路透调查：印度2015/16财年经济增长预测略下修，尽管央行降息

国际油市：油价上涨，因预期OPEC带头的减产行动将延长
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
印度最近两年经历了25年来最慢的经济增长期，增长率不到5%。目前经济成长仍太缓慢，不足以创造充足就业岗位，来匹配规模日益壮大的劳动力大军。
路透调查中值显示，印度经济本季和下一季料分别增长5.8%和6.0%。
“政策放松应有助于未来18个月左右经济加快增长。此外，还有油价下跌的提振，以及低油价对支出的利好影响，”Capital Economics的印度经济分析师Shilan Shah说。
最新调查显示，消费者物价本财年和下财年料分别上涨6.5%和6.0%，远低于10月调查预估的7.5%和7.0%。
印度央行总裁拉詹上周表示，若数据继续证实通胀下滑风险，则可能出台更多宽松政策。经济分析师们认为，这是央行肯定会进一步放松政策的讯号。
所有受访分析师均预测印度将在7月前降息，20位分析师中有九位预测央行最早在2月3日的政策评估会议上降息。目前印度的附买回利率为7.75%。(完)
(编译 王丽鑫/艾茂林; 审校 蔡美珍/徐文焰)
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5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
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