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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 14:48 BJT

表格：外资及陆资在台股买超90.33亿台币，连六日共买超769.56亿

路透台北1月26日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超90.33亿台币,连续六个交易日买超共计769.56亿台币；上交易日修正后为买超212.82亿台币。

三大法人今日合计买超91.64亿台币，上交易日修正后为买超224.05亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

1/26 +90.33 -0.18 +2.25 -0.77 +91.64

1/23 +212.82r +5.30 +3.83 +2.11r +224.05r

1/22 +119.35 +2.44 +6.01 +6.24r +134.04r

1/21 +172.23 -3.91 +2.30 -0.56r +170.06r

1/20 +85.67 +6.69 +1.44 +0.04r +93.84r

1/19 +89.17 -14.34 -9.40 -0.76r +64.67r

1/16 -81.99 -17.61 -7.91 -2.01r -109.52r

1/15 -35.85 +0.73 -0.35 +0.15r -35.32r

1/14 -66.09r -8.22 +2.30 +1.42r -70.59r

1/13 +26.89r +0.28 +0.59 +0.56r +28.31r

1/12 -2.13 -8.87 +2.65 +0.03r -8.32r

1/9 -13.16r -6.57 +6.65r +4.82r -8.27r

1/8 +87.72r +6.99 +1.95 +5.18r +101.85r

1/7 -38.14r +10.64 -2.61 +4.24r -25.87r

1/6 -180.69 -23.30 +2.25 -6.09r -207.83r

1/5 -31.95r +16.10 +5.68 -0.44r -10.62r

本月累计 +434.16 -33.84 +17.61 +14.17 +432.11

2014

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

12月 -427.25 +38.98 -75.64r -463.91r

11月 +958.10r +68.75 +16.68r +1,043.53r

10月 -11.29 -62.92 +35.39r -38.82r

9月 -589.80 -197.40 +9.40r -777.80r

8月 +466.63 -11.89r +60.81r +515.56r

7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r

6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r

5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r

4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r

3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r

2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r

1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r

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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 董永年)
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