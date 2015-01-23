中国债市：2014年中国固定收益市场展望获奖机构揭晓--汤森路透

路透北京1月23日 - 全球领先的专业信息服务提供商--汤森路透集团（中国）周四揭晓中国银行间市场颇具影响力的奖项--“2014年中国固定收益市场展望调查”大奖。南方基金凭借其精准预测将综合类大奖收入囊中，光大银行在政策及资金水平最佳预测奖中折桂，长江证券、兴业银行则分别斩获利率债和信用债的最佳预测奖。

汤森路透于2012年开始推出中国固定收益市场展望调查，每月更新一次。调查共涉及八大系列24个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率等。调查结果则于每月的第一个工作日公布。通过对这一系列指标的前瞻性预测，可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。

汤森路透中国区金融市场及风险管理事业部总裁Adrian Gostick表示，“通过这些机构共同的预测，我们能在快速变化的市场中，准确把握中国固定收益市场的趋势，同时为我们的客户创造价值。”

与会的多位政府机构专家及市场资深人士也纷纷大方祭出“干货”，分享了他们对2015年宏观政策和债市走向的展望。

中国国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪首先发言。他认为，目前中国经济依旧寒意未除，从趋势上看仍将下行，全年要实现国内生产总值（GDP）“保7%争7.5%”的关键是货币政策松动，央行有望出全面降准措施。

而兴业银行首席经济学家鲁政委对于经济低迷则有着自己独到的见解。他认为，中国经济衰退的根本原因是人民币汇率持续高估，考虑到稳增长的政策诉求，他预计2015年人民币兑美元将出现贬值，最大幅度为5%左右。

“如果人民币的有效汇率高估被修正，中国经济（增速）至少轻松地回到7.5%以上是没有任何问题的。”他说。

具体谈到投资业务，嘉宾普遍认为2015年的市场仍然会给投资者带来一定收益，但总的来讲，会比去年逊色一些。

平安证券固定收益部执行总经理石磊则认为，目前各品种的安全边际均偏低，建议机构采取多元化资产配置的模式予以应对。

“从今年来看可能（债市行情）分化会更多，”兴业银行策略与管理团队副处长王寅韬亦称，“大家可能更多的要思考在信用债中间怎么去选一些个券，安全边际更高一些，甚至是换一些投资方向。”