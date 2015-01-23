国际油市：原油价格跃升，沙特国王去世加剧市场不确定性

国际油市：油价上涨，因预期OPEC带头的减产行动将延长
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
“油价出现小幅度上涨可以理解。不过在我们看来这是卖出的机会。应当迅速抛出，油价反弹不会持续很长时间，”法国兴业银行的Mark Keenan表示。
沙特阿拉伯新国王料将继续维持稳定的石油产量，以保护石油输出国组织(OPEC)的市场份额。
分析师称，对市场而言，与沙特王位更替几乎同等重要的是该国石油部长欧纳密可能将下台。
“真正的问题在于是否很快会任命新的石油部长，”FGE分析师Tushar Bansal表示，并称欧纳密原本据报希望离职，但受到国王阿布杜拉的慰留。
美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，美国上周原油库存增幅为至少14年以来最大。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/徐文焰；审校 艾茂林/王兴亚)
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5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。