国际油市：原油价格跃升，沙特国王去世加剧市场不确定性

“油价出现小幅度上涨可以理解。不过在我们看来这是卖出的机会。应当迅速抛出，油价反弹不会持续很长时间，”法国兴业银行的Mark Keenan表示。

沙特阿拉伯新国王料将继续维持稳定的石油产量，以保护石油输出国组织(OPEC)的市场份额。

分析师称，对市场而言，与沙特王位更替几乎同等重要的是该国石油部长欧纳密可能将下台。

“真正的问题在于是否很快会任命新的石油部长，”FGE分析师Tushar Bansal表示，并称欧纳密原本据报希望离职，但受到国王阿布杜拉的慰留。

美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，美国上周原油库存增幅为至少14年以来最大。(完)

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