全球金市：黄金自五个月高点回撤，因欧洲央行购债计划推升美元

国际油市：油价上涨，因预期OPEC带头的减产行动将延长
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
“有两种因素在发挥作用。首先是技术面，1,300美元在目前似乎是很强的阻力位，”华侨银行分析师Barnabas Gan说。
“另一个因素是在欧洲央行的举措后美元走强。”
0711GMT，现货金 跌0.4%至每盎司1,296.40美元，盘中高见1,302.50美元。周四金价曾创下1,306.20美元的8月15日以来最高。本周金价有望录得连续第三周上涨。
美元指数 上涨0.3%，使得美元计价的黄金对持有其他货币的投资者来说更加昂贵。
以欧元计价的金价 报每盎司1,142.63欧元，隔夜一度达到1,150.47欧元，为2013年4月以来的最高。
Gan表示，欧洲央行的刺激措施以及对美国利率将上升的预期，会使得今年美元走强从而打压金价，他预计金价年底时将触及1,000美元。
投资者将把目光转向美联储，下周美联储的政策会议将传递出今年何时升息的线索。
---------------0711GMT-----------------------------
价格 变动 涨跌% 今年迄今
现货金 1296.40 -4.58 -0.35 9.53
现货银 18.26 -0.03 -0.16 16.60
现货铂金 1274.55 -3.25 -0.25 6.22
现货钯金 765.72 -6.18 -0.80 -3.40
COMEX期金 1296.50 -4.20 -0.32 9.49
COMEX期银 18.31 -0.05 -0.30 17.35
汇率
欧元/美元 1.1336
美元指数 118.32
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/王洋; 审校 蔡美珍/徐文焰)
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
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