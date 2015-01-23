全球金市：黄金自五个月高点回撤，因欧洲央行购债计划推升美元

“有两种因素在发挥作用。首先是技术面，1,300美元在目前似乎是很强的阻力位，”华侨银行分析师Barnabas Gan说。

“另一个因素是在欧洲央行的举措后美元走强。”

0711GMT，现货金 跌0.4%至每盎司1,296.40美元，盘中高见1,302.50美元。周四金价曾创下1,306.20美元的8月15日以来最高。本周金价有望录得连续第三周上涨。

美元指数 上涨0.3%，使得美元计价的黄金对持有其他货币的投资者来说更加昂贵。

以欧元计价的金价 报每盎司1,142.63欧元，隔夜一度达到1,150.47欧元，为2013年4月以来的最高。

Gan表示，欧洲央行的刺激措施以及对美国利率将上升的预期，会使得今年美元走强从而打压金价，他预计金价年底时将触及1,000美元。

投资者将把目光转向美联储，下周美联储的政策会议将传递出今年何时升息的线索。

---------------0711GMT-----------------------------

价格 变动 涨跌% 今年迄今

现货金 1296.40 -4.58 -0.35 9.53

现货银 18.26 -0.03 -0.16 16.60

现货铂金 1274.55 -3.25 -0.25 6.22

现货钯金 765.72 -6.18 -0.80 -3.40

COMEX期金 1296.50 -4.20 -0.32 9.49

COMEX期银 18.31 -0.05 -0.30 17.35

汇率

欧元/美元 1.1336

美元指数 118.32

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

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