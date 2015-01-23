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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 16:00 BJT

金属期市：伦铜走低且周线料小跌，中国数据加剧需求担忧

“目前我们看到有一些盘整，”摩根士丹利分析师Joel Crane说。

0728GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.6%，报每吨5,633.50美元，上日下跌1.8%。交易商称，稍早铜价一度攀升至每吨5,700美元上方，但随后因空头回补势头减弱而下滑。铜价1月14日一度跌至5,353.25美元，但未能引燃消费方买兴。

“投资者买盘似乎还在缩手，等待价格跌到更低，。市场传言称，铜价可能会跌向4,500/5,000美元区域。”经纪商Triland在报告中称。

上海期交所交投最为活跃的3月期铜 下滑1.4%，报每吨41,010元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 蔡美珍)
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