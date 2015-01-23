金属期市：伦铜走低且周线料小跌，中国数据加剧需求担忧

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
“目前我们看到有一些盘整，”摩根士丹利分析师Joel Crane说。
0728GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.6%，报每吨5,633.50美元，上日下跌1.8%。交易商称，稍早铜价一度攀升至每吨5,700美元上方，但随后因空头回补势头减弱而下滑。铜价1月14日一度跌至5,353.25美元，但未能引燃消费方买兴。
“投资者买盘似乎还在缩手，等待价格跌到更低，。市场传言称，铜价可能会跌向4,500/5,000美元区域。”经纪商Triland在报告中称。
上海期交所交投最为活跃的3月期铜 下滑1.4%，报每吨41,010元人民币。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 蔡美珍)
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16