台湾数据：12月工业生产指数较上年同期升7.33%，去年指数创新高--经济部

路透台北1月23日 - 台湾经济部周五公布，12月工业生产指数 较上年同期升7.33%，上月修正后为升6.72%。

经济部表示，2014年工业生产指数106.56及制造业生产指数106.67均为历年新高，分别较上年增加6.14%及6.41%，皆为2011年以来之最大增幅。(完)

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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(here) (记者 吴贞瑢; 撰写 高洁如；; 审校 杨淑祯)