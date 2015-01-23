《技术分析》中国股市沪综指仍面临3,400点上方强大压力

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
作者 曾祥进
路透北京1月23日 - 中国股市沪综指本周经历过山车行情。技术面上，主力强力固守30日均线生命线，并借助保险、石油等权重股将大盘拉回短期均线上方，周内虽再创本轮行情新高，但3,400点上方压力仍大，料短线股指再度进入高位震荡，亦有较大回跌空间；中线看，五周均线失而复得，下周上移至3,320点附近，亦会再度受到考验。
以下为对中国股市上证综指 本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): （here)
沪综指本周大跌大涨，30日均线附近支撑大盘反弹，经历四个交易日连续上涨终将周一的向下跳空缺口予以回补，但同时也留下3,173-3,178点的跳涨缺口，同时30日均线下周将进入该区域，大盘面临回跌再破该线的可能。
周内沪指虽创出本轮行情新高，但3,400点附近量能未见明显放大，个股上涨缺乏宽度，仍主要靠权重股拉动股指，跟风盘已明显不如此前两次冲高踊跃，料上方阻力仍强大，强力冲高将消耗多头能量，大盘高位震荡后快速转跌的可能性仍大。
上周提及的双头型态几欲成形，本周股指连续回升后已将其破坏，但股指已第三度上攻3,400点受阻，且两次回调前高后低，显示突破未果后卖方压力上升，下周仍面临新一轮卖压释放的可能。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周一度下破五周均线并下试接近10周均线，为本轮行情以来回撤力度最大的一次，虽经拉升最终收回五周均线，但下周该线将上移至3,320点附近，较当前位置过近，被再度考验机会很大，而再破该线将加剧大盘中线调整压力。
本周量能有所放大，但属于震荡放量而非上涨放量，且未能改变均量线死叉的状况；若下周成交金额不能继续明显超越本周，则中线筹码松动现象将进一步加剧。
本周周线为收跌假阳线，导致MACD指标继续上升持续超买，但KDJ开始出现高位背离，DMI趋向指标则连续第二周回落，显示本周走势为震荡反弹而非一段趋势性上涨，从中期角度看，当前位置处头部的几率仍大。（完） (审校 张喜良)
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠