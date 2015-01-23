台湾债市：10年公债殖利率收跌至一周低位，反应欧版QE规模超乎预期

* 10年债殖利率收跌至一周低位 * 反应欧版量化宽松规模超乎预期 * 下周103/13区间料在1.47-1.55% 路透台北1月23日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周五收跌至一周低位 。交易员表示，欧洲央行量化宽松(QE)版本出炉，因购债规模大于预期引领台债殖利率走低 ，交投转趋区间偏多操作，下周主流券殖利率料续在低档整理，后续关注希腊大选结果揭晓 。 他们指出，欧版QE变数厘清后，略有增强市场持券信心，部分交易商着手布局农历年前 筹码，持券跨年的氛围逐渐增温，令103/13殖利率回测区间低位，不过接近1.50%整数关卡 ，料稍事停顿整理，下周仍待留意希腊退出欧元区议题及美债后市。 今日10年券103/13殖利率收至一周收盘低位，前波低位为1日19日的1.5005%。五年103/ 15殖利率 则收创同年期券种八个月收盘低位，前低为2014年5月21日。 “过年前区间偏多，殖利率偏在下方整理。”一位证券台债交易员说。 交易员普遍预估，在没有重大意外消息的影响下，下周10年债103/13区间先看1.47-1.5 5%；五年债103/15 也料续有银行的养券需求，暂看1.00-1.05%。 **资金进驻短券** 短券端的五年公债103/15 近日颇受市场青睐，银行交易员认为，由于目前 市场资金情势稳中偏松，银行端资金去化压力仍在，并可避开长券端潜藏变数，短线持续区 间偏多看待五年以下短券。 “五年以内公债基本上买气都还不错，或许有些部分来自台币升值的资金汇入。”一位 外商银行台债交易员说。 另有本地银行交易员亦称，相较于长券端买盘有些迟疑，短券端则不管冷、热券买气皆 还不错，除了市场预期台湾央行今年全年不会升息外，30年新券今起展开发行前交易或多或 少存有长券标售疑虑。 欧洲央行表示，将自今年3月至明年9月每月购买600亿欧元债券，德国央行对此持反对 意见，且德国政府担心，此举可能导致一些花钱大手大脚的成员国放松经济改革。 美国公债收益率周四缩减跌幅，但仍小跌，之前欧洲央行宣布的购债规模大于预期，此 举会提升全球流动性，预计能支撑美国和欧洲公债。指标10年期公债价格 收益 率尾盘报1.90%，盘中低见1.82%，欧洲央行声明发布前报1.94%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -2.35 1.0160 *1.0140-1.0250 24.0 10 103/13 -3.22 1.5098 1.5036-1.5200 149.0 *该券发行以来低位 至于台湾股市周五连续第五个交易日收涨，续创19周收盘高位，表现优于其他亚股。分 析师指出，受惠于欧洲央行量化宽松(QE)规模超乎预期，推升台股指数持续向上攻坚，带量 突破高档震荡区间，下周企图挑战前波盘中高位。 本周余日全球/台湾重要经济事件与数据包括： 1/23(五)：法国、德国、欧元区1月Makit PMI初值、美国芝加哥联储12月全国活动指数 、美国12月成屋销售、领先指标。 下周全球/台湾重要经济事件与数据包括： 1/25(日)：希腊大选；欧洲央行执委莫尔许发表讲话；日本央行公布12月政策会议记录 ； 1/26(一)：欧元集团会议；台湾12月M2年增率；德国1月IFO企业景气判断指数；欧元区 12月零售销售； 1/27(二)：欧洲经济暨财政事务理事会会议；美联储召开爲期两天的政策会议(共二日) ；英国第四季GDP初值；中国1-12月规模以上工业企业利润；美国12月耐久财(耐用品)订单 ；美国11月CaseShiller 20个城市经季调房价指数；美国1月Markit PMI初值；美国1月消费 者信心指数、12月新屋销售年率；德国12月实质零售销售(1月27-30日) 1/28(三)：泰国央行货币政策委员会会议；美联储宣布利率决定和政策声明；新西兰央 行利率决定；第19届全球金融峰会；德国2月Gfk消费者信心指数；日本12月零售销售；美国 12月建筑许可修正值； 1/29(四)：欧洲央行执委普雷特发表演说；南非央行利率决定；德国1月失业率；欧元 区1月景气指数；日本12月所有家庭支出、CPI、失业率；日本11月工业生産初值； 1/30(五)：俄罗斯央行利率决定；瑞典央行执委会会议；台湾第四季经济成长率概估值 ；欧元区12月失业率；美国第四季GDP初值；美国第四季个人消费支出物价指数初值； 30 103/16 没有成交 20 104/2 2.1100 10 103/13 1.5098 5 103/15 1.0160 3 104/1 0.7425 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)