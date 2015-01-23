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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 16:54 BJT

中国钢铁：钢厂提前设备维护，意图减轻供给过剩态势

中国经济增长步伐放缓已冲击到大量商品的需求增长，上海期交所螺纹钢期货 1月迄今已跌去4%，去年重挫29%。铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI2014年暴跌47%。

据中国联合钢铁网，1-2月期间有12家大型钢厂准备减产，估计总计减产规模在896,000吨。

消费低迷已致使钢铁厂库存大增。

中国钢铁工业协会周四称，截止1月16日五种主要钢材社会库存量较2014年底增加8.07%至1,041万吨。2014年中国粗钢产量增速为逾30年来最慢，表观消费量同比下跌3.4%。(完)

(编译 王洋/孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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