中国钢铁：钢厂提前设备维护，意图减轻供给过剩态势

国际油市：油价上涨，因预期OPEC带头的减产行动将延长
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
中国经济增长步伐放缓已冲击到大量商品的需求增长，上海期交所螺纹钢期货 1月迄今已跌去4%，去年重挫29%。铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI2014年暴跌47%。
据中国联合钢铁网，1-2月期间有12家大型钢厂准备减产，估计总计减产规模在896,000吨。
消费低迷已致使钢铁厂库存大增。
中国钢铁工业协会周四称，截止1月16日五种主要钢材社会库存量较2014年底增加8.07%至1,041万吨。2014年中国粗钢产量增速为逾30年来最慢，表观消费量同比下跌3.4%。(完)
(编译 王洋/孙茉莉; 审校 王丽鑫)
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
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