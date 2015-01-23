路透调查：日本12月通胀率料下滑，出口和工业生产预计增长

日本12月进口可能增长2.3%，这将导致7,403亿日圆的贸易逆差，低于11月的逆差8,919亿日圆，但仍为连续第30个月维持逆差。

日本贸易数据将于1月25日2350GMT时公布。

调查显示，日本12月失业率预计持平于3.5%，求职求才比亦料持平于1.12，意味着每位求职者有超过1个工作岗位可申请。

调查还显示，12月家庭支出料录得2.5%的同比跌幅，为连续第九个月下降。