路透调查：日本12月通胀率料下滑，出口和工业生产预计增长

国际油市：油价上涨，因预期OPEC带头的减产行动将延长
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
日本12月进口可能增长2.3%，这将导致7,403亿日圆的贸易逆差，低于11月的逆差8,919亿日圆，但仍为连续第30个月维持逆差。
日本贸易数据将于1月25日2350GMT时公布。
调查显示，日本12月失业率预计持平于3.5%，求职求才比亦料持平于1.12，意味着每位求职者有超过1个工作岗位可申请。
调查还显示，12月家庭支出料录得2.5%的同比跌幅，为连续第九个月下降。
就业相关数据和家庭支出数据将与核心CPI一起在周五公布。(完) (编译/审校 王丽鑫/王兴亚/白云/徐文焰/艾茂林/王洋)
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。