银行观点：欧央行量宽一步到位，美国加息或变得畏首畏尾--中银香港

路透香港1月23日 - 欧洲央行（ECB）周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向欧元区经济注资逾万亿欧元。中银香港 经济研究员卓亮在其报告中指出，除美联储之外的主要央行不断印钞已成定局，美国加息或会变得畏首畏尾，有利黄金价格。

以下是报告摘要：

美国联储局的量化宽松计划，共经历了QE1、QE2、扭曲操作、QE3四个阶段。相比之下，ECB可谓一步到位。从主席德拉吉的言论得知，明年9月并非量宽终结的限期，而是央行停止买债的最早时间。只要通胀未回升至接近2%的水平，量宽就会持续下去。换言之，如果通胀持续低企，“放水”总规模或将显着超过一万亿欧元。无论从规模或期限判断，ECB量化宽松都是一个开放式(open-ended)的计划。

在实体经济层面，欧元区量宽难以显着提升增长动力。买债的目的是令债券价格上升，孳息下降。惟欧元区多个成员国债息已处于历史低位，复苏较慢显然不是由利率过高所致。然而，在资产价格方面，ECB量宽的影响则不容忽视。

在汇市方面，欧元难免继续受压。量宽详情公布后，欧元应声跌至11年低位。目前欧元负面消息尽出，相信短期内继续暴跌的机会不大。然而长远来看，欧元区货币供应增速加快，将不断对汇率造成压力。只要ECB维持超宽松的货币政策，欧元就反弹乏力。

另外，欧洲股、债市将受惠。央行“放水”在全球各地均是投资者的福音，欧洲亦不例外。展望未来，欧元区成员国国债价格有望继续攀升，而欧洲股市表现应该能够看高一线，特别是近日屡创新高的德国股市。德国经济表现相对稳健，吸引力较大，有助该国股市上扬。

贵金属价格有望结束颓势。黄金在过去两年反覆下滑，结束之前长达十数年的牛市，与美国逐步缩减量宽有着密不可分的关系。惟最近黄金却与美元同时走强，金价年初至今升幅接近一成，显示美国以外主要央行向市场释放流动性对金价的影响愈来愈大。