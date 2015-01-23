更新版 1-中国汇市：人民币收盘暴跌近200点，增强版欧洲QE提振美元多头信心

* 人民币收盘暴跌近200点，创近七个月新低 * 人民币短期承压 * 强力欧版QE提振美元多头信心 * 各大央行或跟进宽松推动美指续涨 (更新收盘报价和评论) 路透北京1月23日 - 受欧洲央行强力推出量宽举措冲击，人民币兑美元即期 周五大幅收跌近200点，为一个半月来单日最大跌幅，并创下近七个月的收盘新低，中间价 亦跌至一个半月低位。交易员称，受欧版QE影响，短期美元指数 料继续劲扬，并增强 美元多头信心，人民币汇率随之承压，但贬幅或有限。 他们并称，市场对欧版QE推出早有预期，相比隔夜美元汇市而言，人民币波动并不剧烈 。预计各大央行或步欧洲央行宽松后尘，美元指数仍有续涨空间，人民币短期或在6.20-6.2 5区间震荡中略贬。 “近期趋向于贬值，但不可能贬值太大，中国经济数据整体还凑合。长期看，（美元） 向上有空间，但也有阻力，人民币不大可能大幅贬值。”一中资大行交易员称。 一位股份行交易主管指出，超预期的欧版QE推出改变了境内很多机构和投资者的预期， 亦改变其操作思路，之前不怎么做多美元的，现在也都在做多美元，从而令人民币汇率继续 承压。 不过，人民币汇率后期走势仍要看欧元的走势，以及国际美元指数的动向，人民币中间 价亦将一定程度表明央行态度，从而给市场参与者以方向指引。 民生证券宏观研究团队指出，欧央行购债会提振市场风险偏好，欧元将贬值，利好美元 。未来美元可能最强，人民币次之；人民币兑美元汇率有贬值压力，但在央行干预之下，贬 值幅度不会太大，总体双向波动。但由于人民币仍近似盯住美元，人民币实际有效汇率仍会 加速升值。 欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将在今年3月到明年9月底之间购买公债， 向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。 全球汇市，欧元兑美元周五触及11年新低，欧洲央行推出量化宽松措施带来的压力仍然 存在。欧洲央行推出该举措旨在提振欧元区经济。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2288 6.2095 -0.31% 中间价 6.1342 6.1247 -0.15% 成交额 138亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.56% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 136 6.2161 6.2297 2015年来即期升贬值幅度 -0.40% 1年期美元/人民币掉期升水 1740 离岸人民币市场,北京时间16:43 今日 上日 1年期NDF 6.3295/6.3345 6.31 CNH即期 6.2345/6.235 6.2204 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹/李铮/李文科；审校 曾祥进)