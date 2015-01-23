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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 17:14 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘暴跌近200点，增强版欧洲QE提振美元多头信心

* 人民币收盘暴跌近200点，创近七个月新低
    * 人民币短期承压
    * 强力欧版QE提振美元多头信心
    * 各大央行或跟进宽松推动美指续涨

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京1月23日 - 受欧洲央行强力推出量宽举措冲击，人民币兑美元即期 
周五大幅收跌近200点，为一个半月来单日最大跌幅，并创下近七个月的收盘新低，中间价
亦跌至一个半月低位。交易员称，受欧版QE影响，短期美元指数 料继续劲扬，并增强
美元多头信心，人民币汇率随之承压，但贬幅或有限。
    
    他们并称，市场对欧版QE推出早有预期，相比隔夜美元汇市而言，人民币波动并不剧烈
。预计各大央行或步欧洲央行宽松后尘，美元指数仍有续涨空间，人民币短期或在6.20-6.2
5区间震荡中略贬。 
    “近期趋向于贬值，但不可能贬值太大，中国经济数据整体还凑合。长期看，（美元）
向上有空间，但也有阻力，人民币不大可能大幅贬值。”一中资大行交易员称。
     
    一位股份行交易主管指出，超预期的欧版QE推出改变了境内很多机构和投资者的预期，
亦改变其操作思路，之前不怎么做多美元的，现在也都在做多美元，从而令人民币汇率继续
承压。
    
    不过，人民币汇率后期走势仍要看欧元的走势，以及国际美元指数的动向，人民币中间
价亦将一定程度表明央行态度，从而给市场参与者以方向指引。

    民生证券宏观研究团队指出，欧央行购债会提振市场风险偏好，欧元将贬值，利好美元
。未来美元可能最强，人民币次之；人民币兑美元汇率有贬值压力，但在央行干预之下，贬
值幅度不会太大，总体双向波动。但由于人民币仍近似盯住美元，人民币实际有效汇率仍会
加速升值。
    
    欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将在今年3月到明年9月底之间购买公债，
向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。 

    全球汇市，欧元兑美元周五触及11年新低，欧洲央行推出量化宽松措施带来的压力仍然
存在。欧洲央行推出该举措旨在提振欧元区经济。     
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元             今日                上日       升贬
 即期成交价格                     6.2288              6.2095     -0.31%
 中间价                           6.1342              6.1247     -0.15%
 成交额                           138亿美元                      
                                                                 
 日内相对于中间价最大波幅         -1.56% (上限±2%)   日高       日低
 日内波动幅度(pips)               136                 6.2161     6.2297
 2015年来即期升贬值幅度           -0.40%                         
 1年期美元/人民币掉期升水         1740                           
                                                                 
                                                                 
 离岸人民币市场,北京时间16:43     今日                上日       
 1年期NDF                         6.3295/6.3345       6.31       
 CNH即期                          6.2345/6.235        6.2204     
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 倪蔚丹/李铮/李文科；审校 曾祥进)
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