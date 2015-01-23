中港个股：平安人寿斥资4.19亿欧元收购伦敦地标建筑Tower Place

国际油市：油价上涨，因预期OPEC带头的减产行动将延长
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
路透北京1月23日 - 中国第二大寿险公司--中国平安 旗下平安人寿，近日成功收购伦敦市中心一栋地标性建筑Tower Place，出售方为睿富（RREEF）所代表的一支开放式房地产基金，交易金额4.19亿欧元。
为平安人寿此次交易提供投资顾问服务的基汇资本（Gaw Capital Partners）周五发布新闻稿并显示，除主导收购过程（包括尽职调查）以外，基汇资本在本次交易中还提供债务融资咨询服务。
基汇资本是一家总部位于香港的私募房地产基金管理公司，此次交易是继2013年7月收购劳埃德大厦交易后，基汇资本与中国平安人寿再次合作。
Tower Place位于伦敦最负盛名的EC3保险业区域中心，使用面积达3.57万平方米。目前大楼的出租率为99.3%，大部分租给达信保险（Marsh & McLennan）作为其英国总部所在地。
中国保监会副主席周延礼周五表示，中国2014年保险资金境外投资占保险业总资产比例很小，为1.44%；其中权益类资产是主要投资品种，不动产的占比大约是20%左右。 （完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。