中港个股：平安人寿斥资4.19亿欧元收购伦敦地标建筑Tower Place

路透北京1月23日 - 中国第二大寿险公司--中国平安 旗下平安人寿，近日成功收购伦敦市中心一栋地标性建筑Tower Place，出售方为睿富（RREEF）所代表的一支开放式房地产基金，交易金额4.19亿欧元。

为平安人寿此次交易提供投资顾问服务的基汇资本（Gaw Capital Partners）周五发布新闻稿并显示，除主导收购过程（包括尽职调查）以外，基汇资本在本次交易中还提供债务融资咨询服务。

基汇资本是一家总部位于香港的私募房地产基金管理公司，此次交易是继2013年7月收购劳埃德大厦交易后，基汇资本与中国平安人寿再次合作。

Tower Place位于伦敦最负盛名的EC3保险业区域中心，使用面积达3.57万平方米。目前大楼的出租率为99.3%，大部分租给达信保险（Marsh & McLennan）作为其英国总部所在地。