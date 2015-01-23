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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 17:24 BJT

中东政经：沙特阿拉伯新国王萨尔曼承诺将维持前任政策--电视直播讲话

路透利雅得1月23日 - 沙特阿拉伯新国王萨尔曼周五面向全国发表了继承王位后的首次演说，承诺将维持前任政策。

在电视直播演讲中，他还呼吁穆斯林和阿拉伯国家保持团结稳定，宣誓要服务于国家并保护国家免受伤害。（完）
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