全球贵金属：1月22日SPDR黄金持仓量不变，iShares白银持仓增0.33%

路透1月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三持平 ，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增加0.33%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 23,806,230.3 1月22日 23,806,230.3 1月21日 0.0 0.00% iShares 319,314,728.3 1月22日 318,261,638.9 1月21日 +1,053,089.4 +0.33% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚；审校 白云)