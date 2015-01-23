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市场报道 | 2015年 1月 23日 星期五 16:54 BJT

全球贵金属：1月22日SPDR黄金持仓量不变，iShares白银持仓增0.33%

路透1月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三持平
，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增加0.33%。

    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期          变动        增减
    SPDR       23,806,230.3   1月22日   23,806,230.3    1月21日             0.0     0.00%
    iShares   319,314,728.3   1月22日  318,261,638.9    1月21日    +1,053,089.4    +0.33%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
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 (编译 王兴亚；审校 白云)
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