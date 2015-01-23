台湾汇市：台币再收创逾一个月高位，受惠欧洲央行量宽资金外溢

* 欧洲宽松但资金持续汇入台湾

* 央行阻升意图不明显

* 下周实质交易区间暂看31.2-31.4

路透台北1月23日 - 台币兑美元 周五再收创逾一个月高位。尽管欧洲央行祭出量化宽松政策以刺激经济，欧元走弱却未明显拖累亚币，台币受惠外资汇入之下，连三日收高。

汇银人士表示，美元指数虽走高，但亚币却未明显偏弱，由于降息风潮不致于吹到台湾，这也令外资对台币资产相对看好，不但持续汇入，且在台股大幅买超。此外，部分交易人士也提到，因劣油事件官司缠身的顶新集团也有大笔资金自海外汇回，也对台币本波升值行情推波助澜。

不少交易人士不约而同提及，本周以来台币急升的行情中，央行对台币升值的容忍度似有放宽，这颇让市场意外。而央行在盘中以提供美元流动性为主，未见以阻升的意图积极买入美元。

〞以前台币升值时，盘中波幅央行会控制在1角上下，但现在可以到2角，〞一位小型外商银行交易员说。

台币兑美元今日收报31.432，此前收盘高点为去年12月17日的31.357。

本地媒体报导，兆丰银行证实，顶新集团的65亿台币欠款已偿还完毕，资金由海外汇回。

台湾股市周五连续第五个交易日收涨，续创19周收盘高位。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超212.66亿台币，连续五个交易日买超共计679.07亿台币。

**升值行情未止?**

交易员表示，下周国际市场的变数还不少，包括周日的希腊选举、美国联邦储备理事会的会议结论，以及下周将进入美国的超级财报周。

一位小型本地商银交易主管表示，希腊选举结果对台币的影响可能不致太大，尤其是欧洲央行实施宽松之后，美元指数仍续攀升，但亚币却走稳。至于出口商目前看来卖汇的量能并不大，若合并考量外资仍可能持续汇入的话，台币下周可能续走升值行情，不排除向31.2靠拢。

交易员预估，下周台币的交易区间料在31.200-31.400。今日台币主要交易区间在31.290-31.384，上日交易区间在31.364-31.483。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点差距不大；一个月远汇 尾盘报31.423/31.433，上日收在31.460。

韩元兑美元 收盘小升至1,084.1，上日收在1,084.9。

本周余日全球重要经济事件与数据包括：

1/23(五)：法国、德国、欧元区1月Makit PMI初值、美国芝加哥联储12月全国活动指数、美国12月成屋销售、领先指标。

下周全球重要经济事件与数据包括：

1/25(日)：希腊大选；欧洲央行执委莫尔许发表讲话；日本央行公布12月政策会议记录；

1/26(一)：欧元集团会议；台湾12月M2年增率；德国1月IFO企业景气判断指数；欧元区12月零售销售；

1/27(二)：欧洲经济暨财政事务理事会会议；美联储召开爲期两天的政策会议(共二日)；英国第四季GDP初值；中国1-12月规模以上工业企业利润；美国12月耐久财(耐用品)订单；美国11月CaseShiller 20个城市经季调房价指数；美国1月Markit PMI初值；美国1月消费者信心指数、12月新屋销售年率；德国12月实质零售销售(1月27-30日)

1/28(三)：泰国央行货币政策委员会会议；美联储宣布利率决定和政策声明；新西兰央行利率决定；第19届全球金融峰会；德国2月Gfk消费者信心指数；日本12月零售销售；美国12月建筑许可修正值；

1/29(四)：欧洲央行执委普雷特发表演说；南非央行利率决定； 德国1月失业率；欧元区1月景气指数；日本12月所有家庭支出、CPI、失业率；日本11月工业生産初值；

1/30(五)：俄罗斯央行利率决定；瑞典央行执委会会议；台湾第四季经济成长率概估值；欧元区12月失业率；美国第四季GDP初值；美国第四季个人消费支出物价指数初值；

环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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