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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 08:00 BJT

台湾经济指标预测--1月26日至2月26日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：

    * 1月26日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
     1/26      1610       M2年增率      12月       --                  +5.22%
     1/30      0830     经济成长率    第四季       --                  +3.63%
                          (概估值)                     
    * 2月2日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分    预估值                    前值
      2/5      1610       外汇存底     1月底        --           4,189.8亿美元
      2/5      0830   消费者物价指       1月        --                  +0.61%
                           数(CPI)                      
    * 2月9日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分    预估值                    前值
      2/9      1600           出口       1月        --                   -2.8%
    * 2月23日当周   

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     2/26      1610         经常帐    第四季       --          顺差158.0亿美元
     2/26      0830     季调失业率       1月       --                    3.84%
    * 3月2日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
      3/3      1600       外销订单       1月       --                   +4.5%
     *3/4      1600       工业生产       1月       --                  +7.33%
                                                       
 
    日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                      前值
      --        --     经济成长率    第四季       --            +3.63%(统计值)
                                                      
      --        --       重贴现率    第一季       --                    1.875%
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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