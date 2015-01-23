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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 21:41 BJT

表格：加拿大11月零售销售意外上涨0.4%，触及430.3亿加元的纪录高位

路透1月23日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大11月零售销售较前月意外上升0.4%，达到创纪录的430.3亿加元(347亿美元)，得益于新款电子产品推出以及促销活动。

11个分项中有五项的销售均成长，占零售销售的27%，抵消了三个最大分项的温和下滑。以销量计算，零售销售增加0.8%。

(百分比变动) 11月 11月 10月(修正值) 10月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +0.4 +4.8 0.0 0.0

扣除汽车/零部件 +0.7 +3.6 +0.1 +0.2

注：数据经过季节性调整。

分析师原预期11月整体零售销售下降0.2%。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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