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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 21:43 BJT

表格：加拿大12月CPI较前月下滑0.7%，较上年同期上涨1.5%

路透1月23日 - 加拿大统计局周五公布：

* 加拿大12月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.7%，较上年同期上升1.5%

* 加拿大12月核心CPI较前月下滑0.3%，较上年同期提高2.2%

* 加拿大12月经季节调整CPI较前月下降0.1%，11月为下滑0.2%

较上月(%) 较上年同(%)

12月 11月 12月 11月

整体CPI -0.7 -0.4 +1.5 +2.0

加拿大央行核心CPI -0.3 -0.2 +2.2 +2.1

经季节调整 -0.1 -0.2 -- --

注：路透调查分析师预测12月CPI中值为较上年同期上升1.5%；核心CPI较上年同期上涨2.2%。(完)
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