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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 17:55 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元削减跌幅，因英国12月零售销售意外上升

路透伦敦1月23日 - 英镑兑美元周五削减跌幅，兑欧元则扩大涨幅，因英国12月零售销售意外增长。

英国统计局周五公布，英国12月零售销售较前月增长0.4%，较上年同期增长4.3%，预估分别为下滑0.6%和增长3.0%。

英镑兑美元 在数据出炉后涨至1.4990，之前报1.4976，但日内跌幅仍有0.2%。英镑兑美元稍早曾跌至1.4958的18个月低点。

英镑兑欧元 上涨至0.7520，此前一度触及七年高点0.75055，因在欧洲央行推出超过预期的量化宽松举措后，欧元遭遇持续的抛压。

英债期货 受该数据影响，涨幅削减最多15个跳动点，0934GMT时报122.55，日内涨幅为56个跳动点。（完）

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