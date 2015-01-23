欧洲汇市：英镑兑美元削减跌幅，因英国12月零售销售意外上升

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
路透伦敦1月23日 - 英镑兑美元周五削减跌幅，兑欧元则扩大涨幅，因英国12月零售销售意外增长。
英国统计局周五公布，英国12月零售销售较前月增长0.4%，较上年同期增长4.3%，预估分别为下滑0.6%和增长3.0%。
英镑兑美元 在数据出炉后涨至1.4990，之前报1.4976，但日内跌幅仍有0.2%。英镑兑美元稍早曾跌至1.4958的18个月低点。
英镑兑欧元 上涨至0.7520，此前一度触及七年高点0.75055，因在欧洲央行推出超过预期的量化宽松举措后，欧元遭遇持续的抛压。
英债期货 受该数据影响，涨幅削减最多15个跳动点，0934GMT时报122.55，日内涨幅为56个跳动点。（完）
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦 审校 艾茂林)
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠