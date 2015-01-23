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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 17:41 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月23日

路透香港1月23日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间17:40时，1
港元=0.80339人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为29.15%，低
于上交易日收盘的30.28%。
    
   公司名       A股代码       H股代码     A股价格(元)    H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                         4.98             5.84          1.06
 建设银行                                         6.21             6.49          1.19
 中国银行                                         4.84             4.52          1.33
 农业银行                                         3.74             3.93          1.18
 招商银行                                        15.17            18.68          1.01
 中信银行                                         7.26             5.91          1.53
 交通银行                                         6.86             6.90          1.24
 民生银行                                        10.38            10.24          1.26
 中国人寿                                        40.24            32.45          1.54
 中国平安                                        76.80            87.15          1.10
 中国太保                                        36.46            40.40          1.12
 中信证券                                        29.21            25.70          1.41
 新华人寿                                        52.64            44.65          1.47
 海通证券                                        21.71            17.58          1.54
 华能国际                                         8.35            11.20          0.93
 大唐发电                                         5.92             4.04          1.82
 华电国际                                         6.10             6.60          1.15
 中煤能源                                         6.60             4.44          1.85
 中国神华                                        20.16            21.60          1.16
 中国石油                                        12.82             8.92          1.79
 兖州煤业                                        14.20             6.36          2.78
 中国石化                                         6.60             6.33          1.30
 上海石化                                         4.13             2.31          2.23
 中海油服                                        19.29            13.70          1.75
 仪征化纤                                         5.93             2.60          2.84
 中国铝业                                         5.79             3.86          1.87
 江西铜业                                        18.02            13.16          1.70
 洛阳钼业                                        10.93             5.00          2.72
 紫金矿业                                         3.84             2.62          1.82
 马钢股份                                         3.57             2.12          2.10
 鞍钢股份                                         5.48             5.77          1.18
 重庆钢铁                                         3.17             1.65          2.39
 海螺水泥                                        20.78            27.60          0.94
 洛阳玻璃                                         9.56             3.49          3.41
 京城机电                                         7.23             3.17          2.84
 中联重科                                         6.17             5.10          1.51
 金隅股份                                        10.16             6.98          1.81
 中国国航                                         8.26             7.34          1.40
 东方航空                                         5.29             3.92          1.68
 南方航空                                         5.26             4.17          1.57
 中国远洋                                         6.76             4.04          2.08
 中海集运                                         4.54             2.43          2.33
 中集集团                                        20.02            15.60          1.60
 中海发展                                         8.23             5.87          1.75
 宁沪高速                                         7.12             9.63          0.92
 深高速                                           8.33             5.72          1.81
 成渝高速                                         4.78             3.14          1.89
 皖通高速                                         5.96             5.36          1.38
 广深铁路                                         4.37             3.84          1.42
 中国南车                                        13.84            10.24          1.68
 中国交建                                        12.99             9.15          1.77
 中国铁建                                        13.94             9.49          1.83
 中国中铁                                         8.11             5.97          1.69
 长城汽车                                        44.10            43.10          1.27
 比亚迪                                          40.11            29.70          1.68
 广汽集团                                         8.33             7.21          1.44
 青岛啤酒                                        40.88            53.95          0.94
 白云山                                          31.32            26.95          1.45
 新华制药                                         8.37             3.81          2.73
 海信科龙                                         8.88             5.99          1.85
 南京熊猫                                        11.69             6.19          2.35
 晨鸣纸业                                         6.64             3.75          2.20
 上海医药                                        17.12            17.32          1.23
 中兴通讯                                        19.68            17.48          1.40
 东方电气                                        22.29            15.36          1.81
 潍柴动力                                        27.06            32.45          1.04
 东北电气                                         5.01             1.90          3.28
 广船国际                                        42.75            23.80          2.24
 经纬纺机                                        20.10             9.67          2.59
 昆明机床                                         7.39             3.39          2.71
 一拖股份                                        13.66             5.63          3.02
 北辰实业                                         4.40             2.54          2.16
 创业环保                                        10.97             5.21          2.62
 中国中冶                                         4.32             2.52          2.13
 金风科技                                        14.66            12.86          1.42
 丽珠                                            49.55            46.30          1.33
 万科                                            13.92            18.26          0.95
 中国北车                                        13.88            10.78          1.60
 郑煤机                                           7.23             4.62          1.95
 大连港                                           5.55             2.77          2.49
 山东墨龙                                         9.26             3.08          3.74
 浙江世宝                                        26.37             7.56          4.34
 复星医药                                        22.19            27.95          0.99
 光大银行                                         4.44             4.42          1.25
 东江环保                                        36.54            26.90          1.69
 上海电气                                        10.28             4.72          2.71
   
                                                                                                
                      
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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