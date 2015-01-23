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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 18:18 BJT

欧洲政经：或需再次延长希腊救助计划--欧元区官员

路透布鲁塞尔1月23日 - 一位欧元区资深官员周五表示：

* 可能需要考虑再次延长希腊救助计划，但需要希腊政府就位

* 希腊救助计划的延长将不止于几周时间，目前尚未展开有关讨论(完)
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