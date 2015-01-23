更新版 1-《中国债市每日综述》现券及IRS窄幅震荡，欧洲量宽及汇丰PMI影响有限

* 现券收益率及IRS整体波动较为有限

* 欧洲央行量化宽松，一度提振现券买气

* 汇丰PMI略好于预期，则令收益率稍反弹

* 资金续转宽融资无难度，逆回购助增信心 (新增货币市场成交量及收盘价)

路透上海1月23日 - 中国银行间市场周五现券收益率及IRS(利率互换)小幅波动。交易员表示，隔夜欧洲央行量化宽松，早间一度提振现券买气，不过随后汇丰公布的中国PMI数据略好于预期，则令收益率稍反弹；临近尾盘受央行官员讲话影响又出现一小波买盘，但收益率下行幅度并不大。

他们并认为，继公开市场逆回购出手之后，接下来中国央行进一步如何操作成为机构关注焦点，短期债市趋势性方向尚不够明确。

“本来欧洲量宽有提振的，早上(收益率)下了2个(基)点，但是PMI出来，数据好了，又反弹了，”上海一银行交易员表示，临近尾盘有一波买盘，可能跟央行官员讲话引发降准等政策猜测有关系。

此外，他并指出，尽管今天资金面保持宽松，但是IRS还是小幅上了两个基点左右，主要还是受到离岸市场影响为主。

中国央行副行长潘功胜周五表示，央行过去几年推出的一些新型货币政策工具，和存款准备金率之间不是一种取代和被取代的关系。

产出和新订单指数改善，带动1月汇丰中国制造业PMI初值微升，但仍处于50这一荣枯分水岭下方，显示中国经济增长仍面临压力；而投入价格降至近六年低位也印证内需疲弱，通缩阴影挥之不去。

北京另一券商交易员表示，债市前期收益率累积一定跌幅，感觉有点利好出尽，短期收益率可能横盘甚至略上行的概率较大。

“接下来主要还是看国内政策，不过央行现在态度搞得跟美联储似的，搞不清楚方向，”他指出，逆回购虽然出来了，但降准的预期貌似还没有完全浇灭。

剩余期限约9.6年的国开行固息债140222券最新成交报价 在3.8100%，上日尾盘为3.8000%。

国债期货主力合约TF1503 收报97.608元，较上日结算价跌0.084元，或0.09%。

**资金进一步转宽融资无难度**

银行间市场周五流动性进一步改善，主要回购利率全线下行，其中七天期跌幅逾20个基点(bp)，借入资金几乎毫无难度。尽管央行后续动作仍待观察，但意外重启的公开市场逆回购无疑一定程度上助增信心。

在对后市乐观预期增加的同时，交易员也指出，因月末和春节渐近，且不排除证监会在节前再安排一批新股发行的可能，因此心态还不能完全放松。

上海一券商交易员称，资金供给充裕，借钱十分容易，“机构不限，押券宽松。”

当然她也表示，逆回购操作虽可提振信心，但规模相对有限，流动性的改善应该还有其他因素共同作用所致。

周四央行公开市场进行了500亿元人民币的逆回购操作，期限七天，中标利率3.85%，为时隔近一年后首次重启逆回购。据此计算，本周公开市场净投放资金500亿元，终结此前连续五周既无资金投放也无资金回笼的格局。

北京一银行交易员指出，除逆回购的持续性外，近期是否会有一批新股发行等也是值得关注的因素。因为毕竟月末和春节将至，从经验上看仍存在较强的资金需求。

“总体大家对资金面信心好了很多，但还是有人担心月底很可能有一拨IPO。”他认为。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为9,336.66亿元，较上日的9,100.05亿元略增；其中，隔夜品种成交7,914.02亿元，上日为7,315.21亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6868 2.7200 -3.32 7,914.02

七天 3.9246 4.1314 -20.68 1,154.63

14天 4.9233 5.0227 -9.94 168.21

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5800 1.6150 -3.50 38.78

七天 2.6800 2.9900 -31.00 3.52

14天 3.3000 3.7550 -45.50 0.42

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7800 2.9000 -12.00 --

七天 3.9200 4.1500 -23.00 --

14天 5.0000 5.0900 -9.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.7280 2.7710 -4.30 --

七天 4.0280 3.8750 +15.30 --

三个月 4.9010 4.9000 +0.10 --