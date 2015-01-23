更新版 1-《中国债市每日综述》现券及IRS窄幅震荡，欧洲量宽及汇丰PMI影响有限

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
* 现券收益率及IRS整体波动较为有限
* 欧洲央行量化宽松，一度提振现券买气
* 汇丰PMI略好于预期，则令收益率稍反弹
* 资金续转宽融资无难度，逆回购助增信心 (新增货币市场成交量及收盘价)
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周五现券收益率及IRS(利率互换)小幅波动。交易员表示，隔夜欧洲央行量化宽松，早间一度提振现券买气，不过随后汇丰公布的中国PMI数据略好于预期，则令收益率稍反弹；临近尾盘受央行官员讲话影响又出现一小波买盘，但收益率下行幅度并不大。
他们并认为，继公开市场逆回购出手之后，接下来中国央行进一步如何操作成为机构关注焦点，短期债市趋势性方向尚不够明确。
“本来欧洲量宽有提振的，早上(收益率)下了2个(基)点，但是PMI出来，数据好了，又反弹了，”上海一银行交易员表示，临近尾盘有一波买盘，可能跟央行官员讲话引发降准等政策猜测有关系。
此外，他并指出，尽管今天资金面保持宽松，但是IRS还是小幅上了两个基点左右，主要还是受到离岸市场影响为主。
中国央行副行长潘功胜周五表示，央行过去几年推出的一些新型货币政策工具，和存款准备金率之间不是一种取代和被取代的关系。
产出和新订单指数改善，带动1月汇丰中国制造业PMI初值微升，但仍处于50这一荣枯分水岭下方，显示中国经济增长仍面临压力；而投入价格降至近六年低位也印证内需疲弱，通缩阴影挥之不去。
北京另一券商交易员表示，债市前期收益率累积一定跌幅，感觉有点利好出尽，短期收益率可能横盘甚至略上行的概率较大。
“接下来主要还是看国内政策，不过央行现在态度搞得跟美联储似的，搞不清楚方向，”他指出，逆回购虽然出来了，但降准的预期貌似还没有完全浇灭。
剩余期限约9.6年的国开行固息债140222券最新成交报价 在3.8100%，上日尾盘为3.8000%。
国债期货主力合约TF1503 收报97.608元，较上日结算价跌0.084元，或0.09%。
**资金进一步转宽融资无难度**
银行间市场周五流动性进一步改善，主要回购利率全线下行，其中七天期跌幅逾20个基点(bp)，借入资金几乎毫无难度。尽管央行后续动作仍待观察，但意外重启的公开市场逆回购无疑一定程度上助增信心。
在对后市乐观预期增加的同时，交易员也指出，因月末和春节渐近，且不排除证监会在节前再安排一批新股发行的可能，因此心态还不能完全放松。
上海一券商交易员称，资金供给充裕，借钱十分容易，“机构不限，押券宽松。”
当然她也表示，逆回购操作虽可提振信心，但规模相对有限，流动性的改善应该还有其他因素共同作用所致。
周四央行公开市场进行了500亿元人民币的逆回购操作，期限七天，中标利率3.85%，为时隔近一年后首次重启逆回购。据此计算，本周公开市场净投放资金500亿元，终结此前连续五周既无资金投放也无资金回笼的格局。
北京一银行交易员指出，除逆回购的持续性外，近期是否会有一批新股发行等也是值得关注的因素。因为毕竟月末和春节将至，从经验上看仍存在较强的资金需求。
“总体大家对资金面信心好了很多，但还是有人担心月底很可能有一拨IPO。”他认为。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为9,336.66亿元，较上日的9,100.05亿元略增；其中，隔夜品种成交7,914.02亿元，上日为7,315.21亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6868 2.7200 -3.32 7,914.02
七天 3.9246 4.1314 -20.68 1,154.63
14天 4.9233 5.0227 -9.94 168.21
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.5800 1.6150 -3.50 38.78
七天 2.6800 2.9900 -31.00 3.52
14天 3.3000 3.7550 -45.50 0.42
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7800 2.9000 -12.00 --
七天 3.9200 4.1500 -23.00 --
14天 5.0000 5.0900 -9.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.7280 2.7710 -4.30 --
七天 4.0280 3.8750 +15.30 --
三个月 4.9010 4.9000 +0.10 --
----------------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠