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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 18:02 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减59.5亿台币

路透台北1月23日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减59.5亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,922.1亿台币。台湾央行上周存单发行余额则净增126.5亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

1/19 2,032.50 2,029.50 -3.00

1/20 957.00 960.00 +3.00

1/21 806.00 811.00 +5.00

1/22 3,194.00 3,132.50 -61.50

1/23 3,571.50 3,568.50 -3.00

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总计 10,561.00 10,501.50 -59.50

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

1/19 47.00 8.00

1/20 31.00 5.00

1/21 9.00 2.00

1/22 56.00 10.00

1/23 45.00 5.00

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总计 188.00 30.00 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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