《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减59.5亿台币

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透台北1月23日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减59.5亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,922.1亿台币。台湾央行上周存单发行余额则净增126.5亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
1/19 2,032.50 2,029.50 -3.00
1/20 957.00 960.00 +3.00
1/21 806.00 811.00 +5.00
1/22 3,194.00 3,132.50 -61.50
1/23 3,571.50 3,568.50 -3.00
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总计 10,561.00 10,501.50 -59.50
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
1/19 47.00 8.00
1/20 31.00 5.00
1/21 9.00 2.00
1/22 56.00 10.00
1/23 45.00 5.00
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总计 188.00 30.00 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%