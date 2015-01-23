全球金属：中国保税镍升水骤升，可能警示供应短缺

国际油市：油价上涨，因预期OPEC带头的减产行动将延长
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
然而据一位实货镍交易商称，整个亚洲的需求依然迟滞，镍库存十分充裕。LME镍库存位于42万吨上方的纪录高位。MNISTX-TOTAL
LME期镍 报每吨14,735美元，今年已下跌2.7%。据对分析师的调查预估中值显示，今年镍价平均料为每吨20,177美元。
但投资者有可能迎来又一波疯狂走势。有消息人士称，本月打压铜价急跌的中国投资基金下一步有可能瞄准镍，尤其在印尼镍厂商快速增产，以免出现原材料短缺的情况下。
“到2016年底，镍价将会达到每吨10,000美元，”亚洲一家基金公司的交易员说。(完) (编译 王兴亚/孙茉莉/白云; 审校 蔡美珍/徐文焰)
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。