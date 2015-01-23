全球金属：中国保税镍升水骤升，可能警示供应短缺

LME期镍 报每吨14,735美元，今年已下跌2.7%。据对分析师的调查预估中值显示，今年镍价平均料为每吨20,177美元。

但投资者有可能迎来又一波疯狂走势。有消息人士称，本月打压铜价急跌的中国投资基金下一步有可能瞄准镍，尤其在印尼镍厂商快速增产，以免出现原材料短缺的情况下。