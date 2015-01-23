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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 18:13 BJT

全球金属：中国保税镍升水骤升，可能警示供应短缺

然而据一位实货镍交易商称，整个亚洲的需求依然迟滞，镍库存十分充裕。LME镍库存位于42万吨上方的纪录高位。MNISTX-TOTAL

LME期镍 报每吨14,735美元，今年已下跌2.7%。据对分析师的调查预估中值显示，今年镍价平均料为每吨20,177美元。

但投资者有可能迎来又一波疯狂走势。有消息人士称，本月打压铜价急跌的中国投资基金下一步有可能瞄准镍，尤其在印尼镍厂商快速增产，以免出现原材料短缺的情况下。

“到2016年底，镍价将会达到每吨10,000美元，”亚洲一家基金公司的交易员说。(完) (编译 王兴亚/孙茉莉/白云; 审校 蔡美珍/徐文焰)
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