重温稿-台湾货币市场：短率持续稳定，欧洲宽松令资金流入预期续增

* 下周预估难有月底效应

* 欧洲宽松提升外资汇入预期

* 短票重点转向第一季季底

记者 林妙容

路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周五持稳在当前。资金调度人士指出，欧洲央行确定宽松后，市场对外资资金流入的预期持续增加，本地资金池怕是有增无减，下周虽然进入本月最后一周，但预估利率难有大幅变化，宽松一如平日。

他们表示，银行端持续寻求资金去化管道，但去化效果均十分有限，若是外资持续汇入，就要看央行是否加大隔夜冲销力道。一银行调度人士说，央行近日来的隔夜冲销力道稳定，并未加大，甚至有小幅减少。但在今日欧洲央行正式宣告宽松后，可持续观察央行动作。

〞现在是不是还那么松，就要看央行了。〞一位银行资金调度人士说。

交易员也预期，下周不会有月底效应，但跨月拆款的需求仍未浮现，可能成为下周观察市况的重点之一。

因应农历年新钞需求，台湾银行从本月12日起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，周四通货发行数来到1.75兆(万亿)，较9日约增加416.35亿。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，上日收在0.387%；今日区间落在0.295-0.425%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间在0.385-0.460%，上日在0.380-0.450%；两周拆款利率区间在0.388-0.500%，上日在0.480-0.500%。

**短票落点倾向在季底前**

短票市场方面，企业发票状况已趋于正常化，券源供应慢慢增加，令短票成交量也有所放大。而在资金供应充足的情况下，利率往共识区间靠拢，农历年前低位成交变少，农历年后则高位利率成交不多。

〞现在就是看下一波的布局，很多银行都落到3月底前。〞一位大型票券交易员说。

交易员指出，近期60天左右的短票落点正好在第一季季底前，由于银行端在去化近来水涨船高的资金之际，对第一季的资金情势尚无法完全确认，因此倾向落点落在季底前，以视届时资金情况决定是否到期续作。

今日票券商与银行承作的农历年前自保短票主要利率在0.59-0.60%，少数成交在0.61%，上日低位0.58%成交趋少；至于跨农历年短票成交利率则落在0.62-0.64%，上日高位0.65%成交渐少。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.601%，前日平均利率在0.605%。上日60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.627%，前日平均利率在0.629%。60天短票成交量持续高于30天，分别为101亿及60亿台币。

今日台湾央行存单到期金额3,571.50亿台币，共发行3,568.5亿台币存单，存单发行余额减3亿。

下周央行存单到期总额为1兆291.5亿台币，落点分别为周一2,457.00亿、周二2,464.50亿、周三2,270.50亿、周四3,080.5亿及周五19亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为144亿台币，累积至周日超额准备为2,149亿台币、加计前期1%的超额准备为4,278亿台币。

**RP利率持平**

台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致持平。交易员称，今日交割因子较多，包括20年公债及国际债等，资金进出较为明显，但不影响市场资金调度，RP利率维持在既有区间内。

展望下周，他们指出，下周时序迈入月底，虽不致于过度担心月底效应，但仍倾向谨慎操作，尤其是投信端资金落点仍以月内居多，月底投信端赎回压力仍有变数，并留意下周多档美元债交割，而目前寿险及银行端资金仍显偏松，下周料RP利率表现可望持平。

〞月底因素感觉不明显，但投信端仍坚持落点月内。〞一大型证券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

今日债券交割因子有：20年期公债发行金额318.022亿台币、Air Liquide Finance宝岛债5亿人民币、英国骏懋银行(莱斯银行) 金融债3.15亿美元、正道 转换公司债7亿台币、志嘉建设 转换公司债4亿台币。

下周本地债券发行情况包括：周一HSBC发行2.2亿美元债、周二中国信托银行发行2.57亿美元债、周三渣打银行(香港)发行5亿美元债及东阳 公司债交割12亿台币，及周四孟山都 3.65亿美元债。