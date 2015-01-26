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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 09:38 BJT

中国公开市场：一级交易商本周新增28天逆回购需求申报

路透上海1月26日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周新增28天逆回购需求申报，同时还可继续申报为14天和28天期正回购、七天和14天逆回购、以及三个月央票需求。

上周央行公开市场意外打破近两个月空窗期的平静，重启逆回购，期限为七天期，操作量500亿元，利率3.85%。

据路透统计，本周公开市场有500亿元逆回购到期回笼资金，而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后一直暂停操作至今。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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