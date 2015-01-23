亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结卖盘打压，但周线仍上涨

东京工业品交易所(TOCOM)6月期胶 <0#2JRU:>下跌2.5日圆或1.2%，收报每公斤198.9日圆(2美元)。

该合约本周上升约3%，为三周来首次周度上涨。

“投资者正试图在周末前、以及1月合约于下周一到期之前解除仓位，”东京一名交易员表示。

“沙特阿拉伯国王去世消息传出后油价上涨，以及日圆走疲都带来支撑，不过被全球经济疑虑引发的铜价跌势所抵消，”他说。