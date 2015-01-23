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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 18:30 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结卖盘打压，但周线仍上涨

东京工业品交易所(TOCOM)6月期胶 <0#2JRU:>下跌2.5日圆或1.2%，收报每公斤198.9日圆(2美元)。

该合约本周上升约3%，为三周来首次周度上涨。

“投资者正试图在周末前、以及1月合约于下周一到期之前解除仓位，”东京一名交易员表示。

“沙特阿拉伯国王去世消息传出后油价上涨，以及日圆走疲都带来支撑，不过被全球经济疑虑引发的铜价跌势所抵消，”他说。

交易员表示，中国数据疲弱也带来一些卖压。

上海期交所主力5月期胶合约 下跌25元人民币，收报每吨13,190元(2,118美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶 最新报每公斤140.70美分，上涨0.5美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/徐文焰；审校 孙茉莉/蔡美珍)
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