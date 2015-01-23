香港个股：银河娱乐拟将澳门投资倍增至千亿港元，配合多元化发展

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透香港1月23日 - 在澳门经营赌场及酒店的银河娱乐集团 周五表示，计划将其在澳门娱乐及综合旅游渡假项目的投资增加逾一倍至1,000亿港元，增加休闲元素以配合澳门经济多元化发展的方针。
银河娱乐主席吕志和在记者会上表示，公司迄今在“澳门银河”与“澳门百老汇”项目的投资额已达430亿港元，并承诺将合共投资1,000亿港元，项目将致力于为澳门提供娱乐、休闲、零售及会议展览等设施。
公司副主席吕耀东表示，中国中央及澳门政府近期的讯息，要发展博彩业以外的其他产业，公司在澳门拥有庞大的土地储备，对公司而言是优势。
根据计划，银河娱乐拟将渡假城的总面积倍增至超过110万平方米，包含多种赌场以外的娱乐休闲元素。至于新项目赌枱的数量，吕耀东指仍与政府商榷中。根据政府对赌场多样化的要求，他有信心相关申请会得到官方支持。同时，他宣布今年将新增8,000名员工配合集团未来发展的需要。
吕耀东指，最近澳门博彩业的疲软，并不会影响集团对澳门继续的投资，澳门银河三期、四期将陆续有来。集团在珠海横琴面积达2.7平方公里的渡假项目，亦将配合港珠澳大桥的通车时间，第一时间全面投入生产。
他补充道，近期中央对博彩业的监管，并非打压而是鼓励其往更多元化方向发展，这刚好与银河的长远发展思路不谋而合。澳门作为一个世界级的旅游休闲城市，市场不应该只关注其博彩业最近的回报。长远来看，随着大陆经济的发展，中国的中产阶层在休闲娱乐方面将会有越来越高的需求。
吕耀东并表示，在有合理回报的情况下，银娱不排除将再次向外扩充版图。
在中国当局治理公款消费，导致富豪赌客减少下，澳门博彩2014年收入出现了自2001年开放博彩业以来的首次下降，全年跌2.6%，至441亿美元。这几乎是拉斯维加斯博彩收入的七倍。 （完） (发稿 潘嘉玲； 审校 梁慧仪/曾祥进)
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%