香港个股：银河娱乐拟将澳门投资倍增至千亿港元，配合多元化发展

路透香港1月23日 - 在澳门经营赌场及酒店的银河娱乐集团 周五表示，计划将其在澳门娱乐及综合旅游渡假项目的投资增加逾一倍至1,000亿港元，增加休闲元素以配合澳门经济多元化发展的方针。

银河娱乐主席吕志和在记者会上表示，公司迄今在“澳门银河”与“澳门百老汇”项目的投资额已达430亿港元，并承诺将合共投资1,000亿港元，项目将致力于为澳门提供娱乐、休闲、零售及会议展览等设施。

公司副主席吕耀东表示，中国中央及澳门政府近期的讯息，要发展博彩业以外的其他产业，公司在澳门拥有庞大的土地储备，对公司而言是优势。

根据计划，银河娱乐拟将渡假城的总面积倍增至超过110万平方米，包含多种赌场以外的娱乐休闲元素。至于新项目赌枱的数量，吕耀东指仍与政府商榷中。根据政府对赌场多样化的要求，他有信心相关申请会得到官方支持。同时，他宣布今年将新增8,000名员工配合集团未来发展的需要。

吕耀东指，最近澳门博彩业的疲软，并不会影响集团对澳门继续的投资，澳门银河三期、四期将陆续有来。集团在珠海横琴面积达2.7平方公里的渡假项目，亦将配合港珠澳大桥的通车时间，第一时间全面投入生产。

他补充道，近期中央对博彩业的监管，并非打压而是鼓励其往更多元化方向发展，这刚好与银河的长远发展思路不谋而合。澳门作为一个世界级的旅游休闲城市，市场不应该只关注其博彩业最近的回报。长远来看，随着大陆经济的发展，中国的中产阶层在休闲娱乐方面将会有越来越高的需求。

吕耀东并表示，在有合理回报的情况下，银娱不排除将再次向外扩充版图。