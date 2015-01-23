路透基点：和黄将为收购英国O2通过无追索权贷款融资60亿英镑--TRLPC

路透香港1月23日 - 和记黄埔财务董事陆法兰(Frank Sixt)对汤森路透旗下基点表示， 和黄正在通过无追索权的过桥贷款筹集60亿英镑(90亿美元)，为从西班牙电信手中收购英国 电讯营运商02融资，这笔收购交易规模将高达102.5亿英镑。 “我手中有一份来自一家大型全球银行的高度保密信函，但出于保密原因，不能披露这 家银行的名字，”陆法兰通过电子邮件回答记者有关债务融资问题时称。 “如果收购交易完成，在确定每部分融资的期限前会组建一个银团。只要是短期融资， 就会被允许用来做债务资本市场的再融资，”陆法兰称。 “要留意合并后的3-O2 UK将为投资级别。3-O2 UK的债务对股东来说完全没有追索权。 ” 在被问及和黄是否会为了收购，寻找私募股权投资公司之外的融资来源时，陆法兰表示 ，问这个问题的时机还太不成熟。 此前和黄确认，在与与西班牙电信进行独家洽商，向后者收购英国电讯营运商O2 UK， 若交易完成，和黄将会成为英国最大的电讯营运商。 和黄财务董事陆法兰早前对记者表示，集团有理由相信该交易将获得欧洲监管部门的批 准。(完) (编译 白云; 审校 王洋)