路透基点：和黄将为收购英国O2通过无追索权贷款融资60亿英镑--TRLPC

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透香港1月23日 - 和记黄埔财务董事陆法兰(Frank Sixt)对汤森路透旗下基点表示， 和黄正在通过无追索权的过桥贷款筹集60亿英镑(90亿美元)，为从西班牙电信手中收购英国 电讯营运商02融资，这笔收购交易规模将高达102.5亿英镑。 “我手中有一份来自一家大型全球银行的高度保密信函，但出于保密原因，不能披露这 家银行的名字，”陆法兰通过电子邮件回答记者有关债务融资问题时称。 “如果收购交易完成，在确定每部分融资的期限前会组建一个银团。只要是短期融资， 就会被允许用来做债务资本市场的再融资，”陆法兰称。 “要留意合并后的3-O2 UK将为投资级别。3-O2 UK的债务对股东来说完全没有追索权。 ” 在被问及和黄是否会为了收购，寻找私募股权投资公司之外的融资来源时，陆法兰表示 ，问这个问题的时机还太不成熟。 此前和黄确认，在与与西班牙电信进行独家洽商，向后者收购英国电讯营运商O2 UK， 若交易完成，和黄将会成为英国最大的电讯营运商。 和黄财务董事陆法兰早前对记者表示，集团有理由相信该交易将获得欧洲监管部门的批 准。(完) (编译 白云; 审校 王洋)
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%